Abascal, con Milei en el cónclave de la ultraderecha en Buenos Aires: “Los buenos empezamos a estar unidos”

Ante unos cientos de simpatizantes en la platea y todos los palcos vacíos -de un auditorio con capacidad para 1.700 personas- en el edificio rebautizado “Palacio Libertad”, Javier Milei inauguró el tercer encuentro regional del Foro de Madrid, antecedido por las palabras de Santiago Abascal, líder de Vox, e ideólogo de este espacio de la ultraderecha internacional.

El presidente argentino disparó contra el “partido del Estado, esas estructuras políticas que rechazan el modelo de la libertad” y se ubicó en importancia a la altura del exmandatario y candidato republicano Donald Trump. Esta vez Milei se contuvo y no mencionó al presidente Pedro Sánchez, a quien atacó cuando participó en la cumbre ultra en la capital española en mayo, lo que derivó en una crisis diplomática con España.

El Centro Cultural Kirchner, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, ya no se llama así desde que el 10 de diciembre Milei asumió la presidencia. En este Foro de Madrid-Río de la Plata 2024 las palabras kirchnerismo, Estado y socialismo son usadas para señalar al otro “malo”. Abascal utilizó el término “sanchismo” en la enumeración de “esos malos” de otros foros en sus antípodas ideológicas. “Con el Foro de Madrid, los buenos empezamos a estar unidos. En Europa e Iberoamérica. Somos los que defendemos el derecho a la vida en el vientre materno”, dijo, generando aplausos del público, “la libertad y la democracia de verdad... Estamos en contra del neocomunismo, el kirchnerismo, el sanchismo, el crimen organizado que representa el socialismo en el mundo”.

El dirigente de Vox se congratuló de la “victoria apabullante de Javier” en las elecciones del año pasado. “Hoy mantiene el cariño del pueblo, casi un año después. Cuando venía para aquí veía una pintada desde el coche que decía: 'Te amo Milei'. En España, Pedro Sánchez no ve pintadas de ese tipo por las calles. Y cuando viajan Lula, Petro y compañía por España se encuentran con gritos de los que han tenido que abandonar sus patrias como consecuencia del socialismo”. En su proclama antiinmigrante, Abascal acusó también a Sánchez de contribuir a “importar” una inmigración ilegal exprés “promocionada con el dinero de los españoles” con el objetivo de “alterar el panorama electoral y político” en España.

X, Brasil y Venezuela

En su discurso inaugural, el presidente argentino cuestionó la suspensión de X en Brasil y criticó a la justicia de ese país. “La Justicia en Brasil, que dicta el poder petista, ahora está prohibiendo X, que no es otra cosa que la arena pública donde los ciudadanos brasileños en el mundo pueden expresar su disidencia. Quién si no un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión?” dijo sin mencionar a quién se refería, si se trataba del juez Alexandre de Moraes o del propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La suspensión de la red social del magnate Elon Musk fue ordenada primero en forma cautelar por el juez De Moraes, y ratificada el pasado lunes por los cinco miembros de la sala primera del Tribunal Supremo.

Desde la platea, Ana Claudia Rodríguez de Asunción, levantaba una bandera de Brasil y se presentó a elDiario.es como “refugiada política” que, según aseguró, afronta una orden de prisión en Brasil desde mayo. “Estaba en una manifestación con simpatizantes bolsonaristas en Brasilia, el 8 de enero, en contra de los resultados electorales que dieron el triunfo a Lula. No fueron transparentes. La justicia me abrió una investigación, me bloqueó las cuentas. Brasil vive hoy una dictadura, va camino al comunismo”, afirma.

Asimismo, Milei no ahorró calificativos para referirse a la situación en Venezuela. “La dictadura asesina de Maduro en Venezuela adelanta la Navidad para tapar el fraude electoral y ahora meten preso al que ganó las elecciones”. Argentina reconoció la victoria del opositor Edmundo González Urrutia, quien tiene una orden de detención. La delegación diplomática argentina salió de Caracas por ultimátum del gobierno venezolano y los seis opositores que se asilaban en la embajada quedaron bajo la representación de Brasil. Es decir, que el Gobierno de Lula da Silva brindó una solución a la demanda de la Cancillería argentina.

Ni Meloni ni Bukele

Este foro de dos días contará también con la participación de José Antonio Kast, ex candidato presidencial chileno, y por estas horas aún no estaba confirmado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro. “Hay una fascinación de los analistas, los políticos y el periodismo por hablar de lo global para entender cada fenómeno local, algo que yo relativizo”, dice, al ser preguntado por el evento, el sociólogo Pablo Semán, autor del libro Está entre nosotros. De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir.

“Milei no es igual a Meloni o a Bukele. Es reducir a un denominador común. A todos les sirve para aunar ideas y concretar acciones, y para el prestigio interno. Hay que tomar esto con pinzas. Las políticas tienen visos de éxito si conectan con la gente. Parte de la crisis de la política en Argentina es la obsesión por lo global”, explica.