Juan Manuel López, diputado de JxC: “No vamos a dar tratamiento a ningún tema mientras exista este ataque a la Justicia”

Juntos por el Cambio planta bandera. Apenas conocido el extenso temario de sesiones extraordinarias en el Congreso por parte del Presidente, con el plato fuerte del jury a la Corte Suprema, pero también las iniciativas de reformar el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, en la oposición ratifican su estrategia de bloquear cualquier debate parlamentario. No vamos a dar tratamiento a ningún tema mientras exista este ataque a la Justicia“, dijo a elDiarioAR el diputado Juan Manuel López, titular de la bancada de la Coalición Cívica, y una de las espadas legislativas opositoras.

Extraordinarias “recargadas”: aceleran leyes económicas, pero el temario judicial tensa la negociación con la oposición

La estrategia de JxC –que recuerda al intransigente Grupo A que encabezaba Patricia Bullrich en 2010– afectaría los planes del ministro Sergio Massa, ya que en las extraordinarias se incorporó un importante paquete de normas económicas. “No podemos entrar en el juego del Frente de Todos, que es hacer de cuenta que es normal enjuiciar a toda la Corte Suprema por dos fallos judiciales que no le gustaron al poder político de turno”, subrayó López en esta entrevista con elDiarioAR.

Siendo vicepresidente de la comisión de juicio político –dominada por el oficialismo por apenas un voto, lo que le alcanza para firmar dictamen– el diputado del espacio de Elisa Carrió explica qué hará JxC durante la discusión del enjuiciamiento, donde están citados los jueces de la Corte, pero también el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro porteño de Justicia en licencia, Marcelo D’Alessandro, a partir de los chats entre sí que se filtraron. Justificó el rol de la oposición más allá de la cuestión electoral y negó que haya habido contactos con los magistrados durante estos últimos días. “No sirve para enjuiciar a un juez de la Corte una conversación entre un colaborador y un funcionario en la Ciudad de Buenos Aires, por más importante que sea el funcionario”, aseguró.

-¿Cómo se imagina que se va a dar la discusión en la comisión?

-Depende de la seriedad que le quieran dar al trámite del juicio político. Primero vamos a discutir la admisibilidad de los cargos, es decir, si corresponde enjuiciar a los jueces de la Corte por las acusaciones que sean. En este caso, principalmente el fallo del Consejo de la Magistratura y la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es inadmisible iniciar un juicio político por esas dos resoluciones judiciales. Si perdemos esa discusión, porque la mayoría del Frente de Todos puede imponerse, vamos a dar un debate sobre lo procedimental y sobre las medidas de prueba. Pero me da la sensación de que buscan embarrar la cancha y generar un escándalo, no un proceso constitucional correcto.

-No mencionó entre las acusaciones del FdT la supuesta connivencia entre la Corte y la Ciudad que se conoció a través de los chats entre Robles y D'Alessandro.

-Eso está judicializado y en medio de un proceso penal. Esa conversación es producto de una intervención ilegal y, además, no sabemos la veracidad de ese contenido. Está siendo investigada en sede penal, donde corresponde. No sirve para enjuiciar a un juez de la Corte una conversación entre un colaborador y un funcionario en la Ciudad de Buenos Aires, por más importante que sea el funcionario.

-El FdT va a pedir la citación a los jueces.

-A los jueces, una vez que se declare o no si se declara admisible el juicio político, hay que correrles traslado de la acusación para que decidan cómo y cuándo defenderse. Y se los puede citar una vez que esté claro de qué se los acusa y que la Comisión haya decidido eso. Pero después ellos pueden declarar por escrito o pueden no declarar. Me parece que va a haber que ser muy serios y muy cuidadosos si esa instancia llega a prosperar.

-¿No es obligatorio que tengan que ir?

-El reglamento no lo hace obligatorio. El reglamento les permite defenderse o no. Pero sí siempre hay que dar la oportunidad de la defensa.

-También van a pedir testimonial a Robles y D’Alessandro. ¿Cómo sería su caso?

-Hay que revisar bien el reglamento de la Cámara y hay que resolver caso por caso, testimonial por testimonial, para ver si tiene que ver con la acusación que se le formula a los jueces de la Corte, qué puede aportar cada una de esas testimoniales.

-¿Es parte de la estrategia que marcaste de “embarrar la cancha”?

-Primero filtraron una supuesta conversación y después se generó un ámbito para hacerlos hablar. Me parece que eso no fue casual.

-¿Qué hubiera pasado si la situación era al revés? Si se filtraba un chat entre un juez y el ministro Martín Soria o el secretario Juan Martín Mena, por ejemplo.

-Nosotros nunca organizamos un juicio político o una comisión investigadora para hacer un proceso penal paralelo. Dejamos que la Justicia avance y las medidas que tiene que tomar son su responsabilidad. Son cosas distintas.

-Pero la oposición presentó el año pasado una docena de juicios políticos contra el Presidente, la vice y algunos funcionarios.

-Sí, es que el juicio político es una herramienta constitucional válida. El tema es usarlo para qué. Acusar sobre qué. Y acá, insisto, hay dos fallos que al Presidente y a la vicepresidenta no le gustaron: uno es el de la Ciudad de Buenos Aires y el otro es el Consejo de la Magistratura y la ejecución de ese fallo. Como finalmente avanzó la corte en las dos situaciones en diciembre, primero intentaron desacatar y como no pudieron iniciaron una persecución a la Corte a través del juicio político.

-¿En JxC admiten que asumen un rol de “defensa” de la Corte?

-De la independencia de la Corte, sí. No tiene que ver con que nos guste más o menos los magistrados. Tiene que ver con garantizar la independencia de la Corte como cabeza del Poder Judicial.

-¿Han tenido contacto con los magistrados en estos días?

-Por lo menos yo, no.

-¿Puede haber una relación de costo o beneficio político en el futuro, llegado el caso de que JxC gane las elecciones?

-Nosotros no podemos especular con qué conviene o qué no conviene cuando lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial. Nosotros somos controladores del Poder Judicial, pero también garantes de esa independencia como actores políticos. Y decidimos asumir sin especulaciones el rol de garantes de la independencia del Poder Judicial.

-Hay un apéndice en el juicio político que es el caso puntual de Lorenzetti, porque la Coalición Cívica le presentó un pedido de jury.

-Ese juicio político tiene cargos delimitados y la acusación a uno de sus integrantes, por cuestiones que tienen que ver con la administración del Poder Judicial o con hacer la vista gorda a reclamos de algunos jueces que denunciaban el narcotráfico en algunos lugares. Pero es independiente del pedido de juicio político del Presidente. En general, el Frente de Todos siempre termina negociando con Lorenzetti, con lo cual no creo que avance con el pedido de juicio político de la Coalición.

-¿En el proceso contra toda la Corte, usted o Paula Oliveto, la otra diputada de la CC que integra la comisión, pueden tener algún reparo en la acusación contra Lorenzetti?

-Depende de qué se lo acuse. Si se lo acusara por los cargos que en su momento denunciamos nosotros, es una cosa; pero si se le acusa por los mismos cargos que al resto de los jueces de la Corte, es distinto. Acá lo que se evalúan son acusaciones concretas y cada uno tiene que ir evaluando acusación por acusación.

-¿El oficialismo podría buscar con el tema Lorenzetti hacer cuña en JxC?

-Puede suceder. Nosotros somos lo suficientemente inteligentes para poder separar las cosas sin retirar el juicio político a Lorenzetti y sabiendo lo que tenemos que hacer.

-El juicio político se incluyó en un temario de extraordinarias muy extenso, incluyendo la ampliación de la Corte y la reforma al Consejo de la Magistratura.

-Para disimular el juicio político a la Corte metieron veintipico de expedientes, como diciendo que la Corte es una cosa. Insólito por parte del Presidente de la Nación. Y tiene que ver con el intento de socavar la independencia del Poder Judicial y tratar de garantizar impunidad a Cristina. Son proyectos que están, afortunadamente y por nuestro trabajo, trabados en la Cámara de Diputados; que tuvieron media sanción del Senado porque Cristina los supo sacar de su Cámara.

-Aunque ninguno de esos tres proyectos puede avanzar en el recinto, ¿van a condicionar el apoyo del paquete económico, también incluido en las extraordinarias?

-No podemos entrar en el juego del Frente de Todos, que es hacer de cuenta que es normal enjuiciar a toda la Corte Suprema por dos fallos judiciales que no le gustaron al poder político de turno. Entonces, no podemos convalidar un Congreso donde esté disociado un tema del otro.

-¿Efectivamente se va a bloquear el Congreso?

-Sí, no vamos a dar tratamiento a ningún tema mientras exista este ataque a la Justicia, a la independencia del Poder Judicial.

-Pero si igualmente van a poder bloquear ese “ataque” en el recinto. ¿No es una actitud extrema paralizar el funcionamiento de la Cámara?

-Me parece que es lo que tenemos que hacer. El Gobierno no asume que es una primera minoría muy débil y que tienen que tener otro tipo de actitudes en el Congreso.

-Ninguna de las leyes de promoción económica o lavado de activos y blanqueo, y las demás que envió Massa van a acompañar.

-No vamos a dar ese debate mientras haya un ataque a la independencia del Poder Judicial.

-¿Habla como presidente del bloque de la Coalición Cívica o como parte del interbloque de JxC?

-Hablo como presidente del bloque de la Coalición Cívica. Y es algo que hemos hablado en la mesa nacional de Juntos por el Cambio y todos coinciden en esto.

-¿Y el pliego de Rafecas en el Senado, que también se trataría en extraordinarias y en su momento hasta Carrió pidió acompañarlo?

–Es un tema interno del Frente de Todos. Hace tres años que está el pliego y nunca lo trataron. No entiendo la razón por la que lo ponen en extraordinarias. Me parece que tiene que hablarlo con Cristina Kirchner.

-En el plano electoral, Carrió se mostró con el radical Gerardo Morales esta semana. ¿Qué hay detrás de esa foto?

-Hay un acuerdo programático y político importante. Hay un trabajo que se basa en el conocimiento entre ellos desde hace muchísimos años. En el año 2009 pudieron acordar el Acuerdo Cívico y Social, que fue la alianza política que ganó en todo el interior del país las elecciones de medio término y le puso un freno al kirchnerismo en esa oportunidad, y van a seguir trabajando juntos para garantizar la unidad de JxC.

-¿No hay una fórmula mixta?

-No, entre ellos no. Pero parte de las cosas que propusieron es que pueda haber fórmulas mixtas.

-¿Es un mensaje al PRO? Ambos están cerca de Larreta.

-O Larreta cerca de ellos. Ya sea que Larreta se pueda reunir con Morales, o Larreta con Carrió, Morales y Carrió también se pueden reunir entre ellos.

-¿Cuándo hay foto de Carrió con Larreta?

–No tengo idea (risas), pero sé que se hablan, así que no es que esté faltando.

