Los jubilados marchan hacia el Congreso: la Policía valló la zona y hay tensión

Organizaciones de jubilados marchaban la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía Federal valló la zona para garantizar la libre circulación del tránsito en aplicación del protocolo antipiquetes.

La tensión era palpable y, de hecho, los efectivos lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, que reclaman un aumento en sus haberes. Varias organizaciones se sumaron en esta jornada a la protesta.

Como todos los miércoles, periodistas y fotógrafos cubren la marcha.

Fuentes policiales indicaron que la única fuerza apostada al operativo hasta el momento era la Policía Federal.

Con información de la agencia NA