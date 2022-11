JxC y gobernadores peronistas vacían el debate de la ley de Humedales, que vuelve a estar en riesgo en Diputados

La ley de Humedales corre serio riesgo de volver a trabarse en el Congreso. Justo cuando hoy se retomará el demorado debate en un plenario de comisiones de Diputados, la división en el oficialismo y el cerrado rechazo de los gobernadores y de Juntos por el Cambio conspiran contra la iniciativa parlamentaria que busca conservar los espacios geográficos caracterizados por contener agua, en medio de la crisis ambiental y la seguidilla de incendios forestales.

Este jueves está en agenda desde las 11 una reunión clave de las comisiones de Recursos Naturales (RR.NN.), Agricultura y Presupuesto. Pero dicho encuentro podría tener gusto a poco, ante el desacuerdo entre parte del bloque oficialista y varios gobernadores peronistas del Norte Grande, a lo que se suma la decisión de JxC de vaciar el debate.

La oposición y los mandatarios de las provincias, en su mayoría aliados al Frente de Todos, denuncian que la ley afectaría actividades productivas como el agro y la minería. La principal iniciativa en discusión es la que lleva la firma del diputado kirchnerista Leo Grosso, presidente de la comisión de RR.NN., y que tiene un amplio apoyo de organizaciones ambientalistas y sociales, además de académicos y científicos.

Según el proyecto, humedal es toda área que contiene agua, por lo que abarcaría a los yacimientos de litio de Jujuy, Salta y Catamarca. Esas provincias, además de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones rechazan la ley

Ese texto estipula que un humedal es toda área que contiene agua, por lo que abarcaría, por ejemplo, a todos los yacimientos de litio, recurso muy preciado en Jujuy, Salta y Catamarca. Esas provincias, además de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, integran el bloque del Norte Grande, que rechaza de plano la ley. También se suma al pelotón San Juan, otro distrito minero. De las once jurisdicciones, nueve están gobernadas por peronistas, que se mueven en tándem junto a los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés en la cruzada contra la ley.

Otro de los artículos que genera mayor fricción es la disposición de que se haga un inventario a nivel nacional sobre los humedales. La argumentación en contra es que violaría la autonomía de las jurisdicciones, aunque los autores del proyecto aseguran que la ley la respeta.

El debate de este jueves del plenario de comisiones será más importante por sus ausencias que por sus presencias. Como titular de la comisión que preside el debate, Grosso invitó a los gobernadores a exponer su postura, pero apenas desde dos provincias respondieron. Según supo elDiarioAR, hoy darán su opinión el jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna, y el director de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Catamarca, Carlos Barrionuevo. También asistirán la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, e intendentes que quieren la ley, como el de Rosario, Pablo Javkin.

“Invitamos a todos los gobernadores, que pidieron dar su opinión, y no contestaron ni mostraron voluntad”, aseguraron a este medio desde un importante despacho oficialista al tanto de las negociaciones por la ley de Humedales. La reunión de hoy retomaría el debate del 29 de septiembre, pospuesto a último momento por presión de los gobernadores, que habían pedido ser escuchados en el plenario de comisión.

Es probable que Grosso busque hoy dejar expuesto los apoyos y rechazos que tiene la iniciativa, que ya tiene una demora de más de diez años en el Parlamento y se vuelve recurrente ante cada incendio en la zona del delta del río Paraná, como los que hubo en los últimos meses. “No estamos bloqueando nada, desde las provincias cuidamos mucho el medio ambiente y nuestros recursos naturales”, fue tajante esta semana en FutuRock el catamarqueño Raúl Jalil, parte del FdT. “La minería genera menos impacto ambiental en los humedales que un country en Nordelta”, desafió.

La resistencia de los gobernadores también complica las chances de sacar dictamen, porque Grosso contaba originalmente con el apoyo de sus compañeros de bancada originarios de las provincias norteñas. Pasaron de estar a favor a la incertidumbre. “La intención es que los que están dudando pongan el gancho a favor de la ley”, comentó un operador.

La jugada de JxC

Además del rechazo de los gobernadores, desde JxC decidieron no asistir al debate de hoy. La jugada la encabezó el diputado radical Ricardo Buryaile, que preside la comisión de Agricultura.

elDiarioAR ya contó anteayer que el legislador cambiemita pidió posponer el debate de este jueves por entender que no respeta cuestiones reglamentarias. El argumento es que, caída la última reunión que estaba prevista para septiembre, quedó caduco el cuarto intermedio del emplazamiento que votó la mayoría del recinto de Diputados hace dos meses para que la ley sea discutida por el plenario.

Buryaile le exigió Grosso que convoque las comisiones para otra fecha y en el FdT lo acusaron de buscar dilatar la discusión. Ayer hubo una nueva ofensiva opositora, ya desde los presidentes de los bloques de la UCR, PRO y la Coalición Cívica: Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel Lopez le enviaron una nota a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau. Ante la negativa oficialista, los legisladores del interbloque de JxC no asistirán hoy a la reunión.

“La comisión se hace. Los esperamos para discutir el proyecto de ley de Humedales, salvo que quienes les financien la campaña no los dejen venir”, les contestó Grosso a los cambiemitas vía Twitter. “JxC quiere llevarnos a discutir la forma para esconder el fondo de la cuestión”, cuestionaron en el despacho del dirigente del Movimiento Evita sobre el lobby que presiona contra la norma.

MAÑANA LA COMISIÓN SE HACE.



Los esperamos para discutir el proyecto de Ley de Humedales, salvo que quienes les financien la campaña no los dejen venir. #LeyDeHumedalesYA pic.twitter.com/Hmofd9dcBC — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) 2 de noviembre de 2022

La disputa es abierta con Buryaile, con quien Grosso habría acordado que la comisión sea el ámbito para exponer las distintas posturas sobre la ley, y que en definitiva las diferencias se salden en la firma de distintos dictámenes. Cerca del ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri señalan que al ser un tema tan delicado, debería haber primero un acuerdo informal de todas las partes, antes de ir a la comisión. En JxC también buscan sacar provecho de la división frentetodista: “Como un sector del oficialismo intentara avanzar en un proyecto que no tiene consenso, quedará al desnudo la interna en el Frente de Todos porque los nueve gobernadores peronistas que solicitaron brindar su opinión ante el Congreso todavía no han venido a exponer”.

“La idea no es sacar dictamen hoy”, aseguró un diputado del Interbloque Federal que apoya la iniciativa legislativa de Grosso. En esa bancada hay un fuerte interés por la ley, tanto desde el bloque de los socialistas santafesinos como de Graciela Camaño, con quien el diputado kirchnerista se reunió ayer.

La tensión política entonces es alta. Pero ante la duda de los diputados que dependen de los gobernadores y el vaciamiento opositor de la comisión de Agricultura, la suerte del proyecto de ley de Humedales corre serio riesgo de avanzar, mientras cada vez queda menos tiempo para llevarlo al recinto: las sesiones ordinarias terminan el 30 de este mes.

MC