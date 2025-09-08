Legislatura bonaerense: con el triunfo el PJ se asegura quorum propio en el Senado y suma bancas en Diputados

El triunfo que el peronismo logró en las elecciones bonaerenses de este domingo le dará al gobernador Axel Kicillof un resplado en la Legislatura provincial. Los más de 13 puntos que le sacó a La Libertad Avanza, le aseguran quorum propio en el Senado y suma dos bancas en Diputádos.

Con estos resultados Fuerza Patria consiguió 21 bancas de las 19 que puso en juego en la Cámara de Diputados, con lo cual tendrá un bloque de 39 escaños. Todavía estará lejos de los 47 necesarios para llegar al quorum.

El peronismo consiguió 10 de los ocho bancas que ponía en juego en la Tercera Sección, 4 de las 4 que arriesgaba en la Segunda Sección Electoral y en la Sexta, y 3 en la Octava.

En tanto, la alianza entre la Libertad Avanza (LLA) y el PRO consiguieron sumar 18 de las 13 que ponían en juego, con lo cual tendrá un bloque de 31 bancas ya que, entre los dos bloques tienen 25.

LLA y el PRO consiguieron sumar dos bancas en la Tercera Sección electoral de las cuatro que ponía en juego, ya que obtuvo 6 bancas, renovó cuatro en la Segunda Electoral y tres en la Octava Sección, mientras que consiguió 5 en la Sexta Sección y logró en esa región una más de las 4 que arriesgaba.

La izquierda renovó las dos bancas que ponía en juego en la Tercera y Hechos, la nueva fuerza que es un desprendimiento del PRO y está liderada por los hermanos Passaglia, consiguió tres bancas,

Los dos bloques de la UCR tienen 15 miembros, de los cuales ponían 10 en juego y con lo cual tendrán mandato cuatro de UCR-Cambio Federal, y tres de Somos, ya que uno tenía mandato hasta el 2027 y hoy se sumaron dos más; y a ese lote se suman dos de la Coalición Cívica.

De esta manera, los bloques de centro tendrán nueve legisladores entre la UCR, CC y Somos.

Los bloques de los libertarios Unión y Libertad tienen 5 con mandato hasta el 2027 y Unión Renovación y Fe con tres bancas, y uno para Derecha Popular.

En el Senado, Fuerza Patria logró garantizarse el quorum propio ya que consiguió 13 de las 10 bancas y, como tenía 11 bancas con mandato hasta el 2027, tendrá un bloque de 24 sobre 46 que conforman ese cuerpo legislativo.

El peronismo consiguió 5 de los 4 que ponía en juego en la Primera Sección Electoral, renovó los 3 de la Cuarta Sección Electoral y dos de la 5 Sección Electoral que arriesgaba, y logró sumar además dos bancas en la Séptima Sección electoral.

En la Sétima Sección electoral se elegían 3 bancas y Fuerza Patria arriesgaba una y se quedaba con las tres senadurías, debido a cómo se calcula la distribución de acuerdo al sistema Cociente Hare.

La coalición entre LLA y el PRO consiguió 8 de las cinco bancas que ponían en juego y tendrá un bloque de 16 miembros ya que los libertarios tenían tres escaños con mandato hasta el 2027 y cinco el PRO.

La coalición de derecha logró renovar las 3 bancas que ponían en juego en la Primera Sección electoral; dos en la Quinta Sección, donde arriesgaban una, y tres en la Cuarta Sección, donde tenían en juego otra.

El gran perdedor de esta elección es el radicalismo, que ponía en juego entre sus dos bloques siete de sus ocho bancas y solo consiguió, a través de Somos, dos lugares en la Cuarta Sección electoral, con lo cual tendrá tres senadurías.

La Cámara de Senadores la completan también tres senadores de Unión y Libertad.

Con un padrón de 14.376.492 personas, la Provincia está dividida en ocho secciones electorales: se eligieron senadores en la Primera (abarca parte del Conurbano), Cuarta, Quinta y Séptima, mientras que se votó para diputados en la Tercera (el resto del Conurbano),Segunda, Sexta y Octava (corresponde sólo a La Plata). Además, a nivel municipal se definieron 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

