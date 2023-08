Ley de Alquileres: Juntos por el Cambio quiso apurar el dictamen pero el Frente de Todos pisó la pelota y se estira la discusión

La reforma a la ley de Alquileres empezó este martes a ser discutida en el Senado, una semana después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción. Fue en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General donde los senadores de Juntos por el Cambio pidieron apurar el trámite y emitir los dictámenes de inmediato, señalando que el mercado de alquileres está paralizado a la espera de una decisión del Congreso, pero el Frente de Todos pisó la pelota, reinvindicó el rol del Senado “cámara revisora” y señaló que se necesita más tiempo para discutir el texto.

Alquileres: ¿qué números hay en el Senado para avanzar con la reforma a la ley?

“No es que queremos alargar los tiempos de la discusión sino que no estamos de acuerdo. No entendemos que esta media sanción beneficie, sobre todo, al inquilino”, dijo la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora, que fue la última en hablar en una reunión que duró una hora y media, tras lo cual quedó confirmado que este martes no habría dictamen.

Después, el presidente de la comisión de Legislación General, el peronista pampeano Daniel Bensusán, anunció que la semana que viene se volverá a reunir el plenario de comisiones para retomar el asunto pero dejó entrever que tampoco habrá dictámenes, ya que escucharán a invitados, es decir a asociaciones de inquilinos y representantes del sector inmobiliario.

Así las cosas, el debate en el recinto de la Cámara Alta a la reforma de la ley de Alquileres deberá esperar, como mínimo, dos semanas: el oficialismo logró patear la discusión para la semana que viene, con una nueva ronda de invitados. Y, si se emitieran dictámenes la próxima semana, igualmente habría que esperar una semana más para discutirlos en una sesión, porque así lo establece el reglamento.

“Acá se sesionó una sola vez y esa sola vez fue porque la oposición logró número. Y después lo único que intentaron discutir es la agenda de venganza e impunidad de Cristina [Kirchner]. Venir con el pliego de [la jueza Ana María] Figueroa. No les importan los créditos UVA ni los alquileres ni nada de los problemas de la gente. La única que les importa es la agenda de Cristina”, protestó al término del plenario el radical riojano Julio Martínez.

La presidenta del bloque oficialista Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, sostuvo durante el plenario que es importante “acelerar el estudio de los proyectos” y darle “celeridad” al proceso pero aclaró que eso no significa acompañar la media sanción que la oposición consiguió en Diputados, que a su criterio no aporta “ninguna solución” al problema.

“Necesitamos celeridad, pero realmente me gustaría escuchar a los involucrados e involucradas en este tema y, sobre todo, me gustaría escuchar a la parte más débil, que son los millones de personas que necesitan resolver su problema habitacional”, expresó la senadora kirchnerista, quien aclaró que no está planteando que “pase una eternidad” de tiempo de debate “sino por lo menos un par de semanas”.

¿Qué números hay en el Senado?

En la Cámara de Diputados la reforma a la ley de Alquileres obtuvo la media sanción por 125 votos afirmativos contra 112 negativos, 3 abstenciones y 16 ausencias. Los votos positivos fueron de Juntos por el Cambio y diputados de bloques provinciales y del peronismo no kirchnerista. Los rechazos pertenecieron al kirchnerismo, a Javier Milei y sus compañeras de bancada, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, y a la izquierda.

En el Senado, los números son más finitos y el escenario se presenta más complicado para Juntos por el Cambio. Si después de su discusión las comisiones finalmente emitieran dictámenes, el asunto podría llegar al recinto, donde para iniciar una sesión se necesita, como mínimo, a la mitad más uno de los senadores presentes, es decir 37 de los 72 integrantes.

Juntos por el Cambio, el principal interesado en que este asunto avance, cuenta con 33 senadores, es decir que le faltan cuatro para la mayoría absoluta o quórum propio.

¿Qué apoyos podrían conseguir los cambiemitas? Uno de ellos podría ser el del rionegrino Alberto Weretilneck, dado que los dos diputados de su espacio, Juntos Somos Río Negro, que gobierna la provincia patagónica, ya han votado a favor de esta iniciativa.

También se menciona a Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia, ya que uno de los dos diputados de ese espacio —que también es gobierno en la provincia—, Carlos Fernández, votó a favor de la reforma a la ley de Alquileres, y el otro, Diego Sartori, se ausentó por razones de salud.

Después quedan senadores en el bloque Unidad Federal, que está compuesto por cuatro ex Frente de Todos que en febrero se fueron del oficialismo y se unieron a la peronista cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, y formaron este espacio, decepcionados con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

No está claro cómo podría votar Vigo, ya que en Diputados el bloque Córdoba Federal votó dividido: Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca lo hicieron a favor mientras que Natalia De la Sota lo rechazó, al igual que el kirchnerismo y Javier Milei.

Los otros cuatro senadores de este espacio de ex oficialistas son el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la sanluiseña Eugenia Catalfamo.

¿Cuáles son los cambios a la ley de Alquileres?

Como se explicó en esta nota de elDiarioAR, las modificaciones a la ley de Alquileres aprobadas por la oposición en la Cámara de Diputados son básicamente tres:

1) que el contrato de alquiler de viviendas ya no sea de tres años como mínimo sino de dos;

2) que el plazo mínimo de actualización de los importes baje de un año a cuatro meses,

3) y que ahora las partes, inquilinos y propietarios, puedan acordar libremente de qué manera ajustar los montos (la reforma aprobada en Diputados dice que puede ser la inflación, un índice de precios mayoristas o un índice salarial, todos elaborados por el Indec).

La norma aprobada a instancias de los diputados cambiemitas, además, establece la exención del impuesto al cheque para el pago y para el cobro de alquileres; la exención de Bienes Personales para las propiedades que se pongan en alquiler (no mansiones pero sí casas o departamentos para la clase media) y beneficios en el monotributo.

Además de la media sanción de Diputados, en el plenario de comisiones del Senado están en discusión otros proyectos de modificación a la ley de Alquileres: el de la riojana Clara Vega y el de la misionera Magdalena Solari Quintana, que tienen monobloques que suelen (o solían) votar junto con el Frente de Todos; el del riojano Julio Martínez y el de la santafesina Carolina Losada, ambos radicales; y el del misionero Maurice Closs, que pertenece al oficialismo. A ellos se les sumó este martes otro más, presentado por la mendocina Fernández Sagasti.

