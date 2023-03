Macri, luego de anunciar que no será candidato a presidente: “Yo no necesito revancha”

El expresidente, Mauricio Macri, aseguró este domingo que “Es un momento confuso, lleno de sensaciones encontradas”, con respecto a su decisión de bajarse de la candidatura presidencial en las elecciones 2023.

Tras el anuncio de Macri, Fernández reivindica el espacio de "centro" y redobla su apuesta a las primarias

Las declaraciones se dieron luego de que el exmandatario y líder de Juntos por el Cambio anunciara en sus redes sociales que no será candidato a presidente en las próximas elecciones. “Lo hago convencido. Me costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte”, dijo en diálogo con Luis Majul, en el programa La Cornisa de LN+.

“Algunos me dijeron, ‘te bajaste, te bajaron’, pero yo creo que me elevé porque tuve que pelear con esta fuerza interna una y otra vez. Obviamente, sabiendo que gané una batalla, porque la guerra al ego no se la ganás nunca, hay que estar siempre atentos”, consideró Macri.

“¿Cuándo lo decidiste?”, le consultó Majul. Y respondió: “Fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza. Estuve mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta que yo no necesito revancha”, apuntó.