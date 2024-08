Macri vuelve a escena al frente de un PRO devaluado y con pocas críticas hacia Milei

Una tribuna a favor, pocos minutos de discurso y un tono cuidado en el mensaje hacia Javier Milei. Mauricio Macri vuelve al ruedo político este jueves por la noche para mostrar el cierto volumen político que ostenta en el PRO y hacerle una sútil marcada de cancha al Gobierno. Con un acto en La Boca, más precisamente en el Arenas Studio, el ex presidente se mostrará por primera vez como el flamante titular del partido amarillo.

Ante unos mil invitados, con las sugestivas ausencias de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Macri piensa dar como mensaje central que “el PRO está vivo y que tiene estructura política propia”, apuntaron desde la organización del evento a elDiarioAR. Por eso el ex mandatario se mostrará rodeado de gran parte de los legisladores de las bancadas en el Congreso, sus intendentes y los tres gobernadores amarillos actuales, el jefe de Gobierno, Jorge Macri; el mandatario de Chubut, Nacho Torres, y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Será el puntapié inicial de un raid político con miras al 2025, donde en algún momento tendrá que definir su grado de acercamiento con La Libertad Avanza y si buscará una candidatura legislativa. Macri dará en los próximos días algunas entrevistas pautadas para profundizar que no cogobierna con Milei, pero que comparte los lineamientos generales con el plan de ajuste económico que lleva adelante el libertario. ¿Es oficialismo u oposición? Difícil que el ex presidente dé hoy una respuesta clara al respecto. Al frente de un partido muy devaluado, Macri al menos intentará demostrar que tiene con qué pelear electoralmente.

El también empresario quiere compensar su apoyo al Gobierno con algunas pautas claras de diferenciación: el respeto por la libertad de prensa y la división de poderes, en medio de los ataques constantes del libertario a algunos periodistas y al Congreso. Es probable que Macri también se refiera a uno de los temas más espinosos que lo separan de Milei: la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. El amarillo no lo quiere al juez federal en el máximo tribunal y ya varios senadores suyos que le responden directamente como Luis Juez (Córdoba) o Carolina Losada (Santa Fe) anticiparon que votarán en contra.

Con todo, lo más probable es que las palabras de esta noche no generen una polémica fuerte con Balcarce 50. Ya el lunes a la noche Macri y Milei sellaron una paz política en la Quinta de Olivos entre milanesas y ensaladas. El gesto lo devolvió Santiago Caputo con sus inesperados elogios públicos a través de TN.

Tanto en el PRO como en LLA saben que no les conviene romper los puentes construidos hasta ahora –el partido amarillo le votó toda la ley Bases a los libertarios y muchos macristas integran las segundas líneas del gabinete– y menos cuando falta muchísimo para la batalla electoral, que será un plebiscito para Milei, y con el peronismo agasapado e intentado reamarse.

Otro gesto de distensión entre Macri y el Gobierno fue la reunión que este mediodía tuvieron los gobernadores del ya extinto Juntos por el Cambio con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En ese grupo siguen militando el primo Macri, Frigerio y Torres.

A quien ya Macri no considera en el PRO es a Bullrich. Siente que la traicionó cuando saltó por su cuenta a las filas del gabinete. Sin embargo, cerca del ex presidente aseguran que la invitaron al acto de esta noche, pero la ministra de Seguridad igualmente no irá. Y tampoco irán los bullrichistas de la bancada en Diputados, como Silvana Giudici o Damián Arabia, que tiene el cargo de segundo vicepresidente del partido.

También se invitó a Larreta, que no irá porque no se siente representado ya por el liderazgo macrista. Por eso está pensando su propio armado político luego de la dura derrota en las PASO presidenciales.

Macri estará entonces rodeado exclusivamente de los suyos. Antes que él hablará la vice primera del PRO, Soledad Martínez, intendenta de Vicente López. Y también Martín Yeza, diputado nacional y jefe de la Asamblea partidaria, el cargo que Macri le arrebató a Bullrich. Además estará Cristian Ritondo, jefe de la bancada en Diputados y presidente del partido en Buenos Aires. Entre otros dirigentes con cargos, dirán presente el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; de San Isidro, Ramón Lanús; de 9 de Julio, María José Gentile; de Pergamino, Javier Martínez, y de Zárate, Marcelo Matzkin.

DM/MC