Manuel Adorni se suma al Directorio de YPF como representante del Estado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue designado como integrante del Directorio de YPF en representación del Estado nacional, en el marco de una reconfiguración de autoridades impulsada por el Gobierno en la petrolera de mayoría estatal. El funcionario asumirá como Director Titular clase A con Acción de Oro, una posición estratégica que le otorga al Estado capacidad de veto en decisiones clave de la compañía.

La incorporación se concretó tras una reunión del Directorio realizada en las oficinas de la empresa en Puerto Madero, donde se oficializaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo. Con esas salidas, el Ejecutivo avanzó en la cobertura de las vacantes disponibles y en la actualización de la nómina de conducción de YPF, que preside Horacio Marín.

Hasta ese momento, el cargo con Acción de Oro era ejercido por Guillermo Francos, quien continuará formando parte del Directorio al asumir la silla que dejó Rolandi. En línea con lo que ya hicieron otros funcionarios del actual Gobierno, Adorni decidió no percibir los honorarios correspondientes a su rol en la empresa y cobrará únicamente su salario como integrante del Gabinete nacional, que ronda los 5,9 millones de pesos brutos.

El Estado argentino conserva el 51 por ciento del paquete accionario de YPF, lo que le garantiza participación decisiva en la integración del Directorio y en la definición del rumbo estratégico de la compañía. En ese esquema, la Acción de Oro funciona como una herramienta institucional que asegura la intervención estatal en decisiones consideradas sensibles.

Además de la llegada de Adorni, el Directorio sumó al exdiputado del PRO Martín Maquieyra, en el marco de un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el espacio que lidera Mauricio Macri. La designación refleja el impacto de las alianzas parlamentarias en la conducción de la principal empresa energética del país.

Por el momento, los cambios aún no se ven reflejados en el sitio oficial de YPF, aunque desde la empresa indicaron que la información será actualizada en los próximos días. En cuanto a las remuneraciones, la Asamblea de Accionistas aprobó en abril de 2024 un presupuesto superior a los 10.189 millones de pesos para honorarios del Directorio. Según estimaciones, los contratos mensuales de las autoridades rondan los 70 millones de pesos, aunque esa cifra se reduce al descontar gastos operativos. En ese contexto, Adorni se sumó al grupo de funcionarios que optaron por no cobrar ingresos adicionales por su participación en la petrolera.

Con información de medios

JIB