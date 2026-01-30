Los imperdibles para seguir disfrutando el verano en la Ciudad de Buenos Aires

Benito Cerati se presenta en el CCR, Tuli en la Usina del Arte y Luis Salinas en el Anfi. El Parque de la Ciudad se llena de juegos y en el Planetario habrá cine al aire libre. Además, la avenida Corrientes vuelve a ser un escenario a cielo abierto

Una fiesta joven junto al río

Llega Ciudad Joven Verano, el gran encuentro para disfrutar el anochecer junto al río. Habrá bandas de música desde las 16 y hasta la 1.30 de la madrugada. Graffiti, clases de skate, juegos con premios y un patio gastronómico para comer rico completan la propuesta. El cierre estará a cargo de la fiesta Polenta. Se hará este sábado en el Parque Saint Tropez (Av. Costanera Rafael Obligado y La Pampa).

El parque para jugar con agua, correr y trepar

El Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000) abre sus puertas de martes a domingo, entre las 10 y las 20, con múltiples propuestas para chicos entre las que están un gran parque aéreo, camas elásticas, canchas de varios deportes, inflables, karting, juegos con agua, talleres y mucho más. Los animales de compañía son también bienvenidos.

Benito Cerati toca en el CCR

En el marco de uno de los ciclos de recitales más convocantes del verano, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) se presenta Benito Cerati junto a su banda para tocar en vivo sus últimos lanzamientos: ¡Viva la devolución! y En El Ciber. Se hará el domingo a las 19.

Cine al aire libre en el Planetario

Bajo el cielo estrellado de la Ciudad, en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) se proyectará Días Perfectos, el filme nominado al Óscar como mejor película extranjera en 2023 y protagonizada por Kôji Yakusho, reconocido como mejor actor en el Festival de Cannes. Será este viernes a las 20.

Cae el sol en las plazas porteñas

Este fin de semana llegará a Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4900) y Parque Ferroviario (Av. Federico Lacroze y Moldes) una propuesta doble. La tarde del sábado, destinada a un público joven, estará musicalizada por bandas indie, pop rock y un cierre con dj. El domingo, la invitación es para toda la familia: habrá una gran peña, folklore y karaoke. Se hará ambos días, entre las 18 y las 22.

Tuli llega a la Usina

La cantante, compositora, bailarina y performer argentina Tuli presentará un show en el que combina pop rock de los 2000, la música latina y la cumbia pop, lo que resulta en una gran puesta en escena de música, movimiento e identidad propia. Será este sábado a las 20.30 en la Usina del Arte (Caffarena 1). La entrada se puede reservar en usinadelarte.ar

La avenida Corrientes no duerme

El sábado desde las 21 y hasta las 3 de la madrugada la avenida Corrientes se convierte en un escenario a cielo abierto para vivir la noche porteña con una programación única en uno de los corredores culturales más importantes del país. Entre Callao y el Obelisco, habrá música y baile, cine al aire libre y la mejor gastronomía con locales abiertos hasta que las velas no ardan. Restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías y heladerías ofrecerán promociones y descuentos exclusivos.

La magia del circo en el Museo Saavedra

Este sábado a las 18.30 llega El circo de Campanita, un show para que grandes y chicos revivan la magia del circo de la mano de una intrépida payasa que deslumbra a todos con sus malabares, equilibrios y destrezas sorprendentes. Un viaje lleno de asombro y fantasía, con risas garantizadas. Se presenta en el jardín del Museo Saavedra (Av. Crisólogo Larralde 6309).

Los hits de Los Cazurros

Los Cazurros se presentarán este domingo a las 18.30 en la Usina del Arte (Caffarena 1) con un show que reúne sus mejores historias a partir del humor y el absurdo. Será una tarde de teatro para compartir en familia, con sorpresas, risas y relatos que evocan esos cuentos que pasan de generación en generación. La entrada es con reserva, disponible en usinadelarte.ar

Acróbatas y artistas por los barrios

Los jueves y viernes, desde las 17, en las plazas porteñas se harán juegos deportivos, talleres creativos, búsquedas del tesoro y espectáculos para toda la familia. Además, habrá artistas itinerantes y acróbatas para alegrar las tardes. Esta semana, la propuesta parará en Parque Avellaneda (Av. Directorio y Av. Lacarra), Plaza Echeverría (Bauness y Nahuel Huapi) y Plaza Almagro (Bulnes y Sarmiento), donde también parará el Reparamóvil por la Ciudad para arreglar las bicicletas, los juguetes, ropa y libros.

Exploradores al Ecoparque

Acompañadas por educadores, las familias realizarán un recorrido interactivo por el Ecoparque (Av. Las Heras 4267). Desde las 13 y durante una hora y media, la actividad dará a conocer distintos aspectos de la flora, la fauna y el patrimonio del lugar, promoviendo el aprendizaje ambiental y el respeto por la biodiversidad.

Luis Salinas en el Anfiteatro

Este domingo a las 20, en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) se presentará Luis Salinas, el versátil guitarrista que reúne en un concierto un vasto universo musical en el que conviven el jazz, el blues y el folklore.

Miércoles de after office

Afters BA es un ciclo de intervenciones musicales a cargo de DJs que transforma puntos urbanos en espacios de encuentro para relajar al aire libre después del trabajo. Se hace todos los miércoles, de 18 a 22, en distintas esquinas. El próximo será una doble jornada: estará en Blanco Encalada y Pasaje Viaviva y Marcelo T. de Alvear y Reconquista.