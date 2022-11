Massa sobre los cambios con el swap chino: “Se duplicarán las reservas”

A 48 horas de la reunión bilateral en Bali, Indonesia, en la que el presidente Alberto Fernández le pidió a su par Chino, Xi Jinping, que aumente hasta U$S 5,000 el monto de libre disponibilidad del swap -el intercambio de dinero con ese país que posibilita aumentar las reservas-, la medida entraría en vigencia en las próximas horas según informó este jueves el ministro de Economía, Sergio Massa.

En un contacto con los medios que cubren la gira presidencial que llevó a Fernández a participar de la Cumbre del G20, en el vuelo de regreso entre Bali y Madrid, el ministro destacó el acuerdo porque permite “la duplicación de las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central, que pasa de tener 5.000 millones, producto de la recaudación del dólar soja, a U$S 10.000 millones”: “Es producto, producto de la liberación de parte del swap en el acuerdo con China”, dijo.

El swap contribuye a aumentar el volumen de reservas sin costos, ya que técnicamente no es un préstamo si no un canje. Mientras ese dinero no se toca, robustece las cuentas nacionales sin un gasto adicional para el Estado.

Massa participó, junto al canciller Santiago Cafiero y a otros integrantes de la comitiva oficial, de la reunión con Xi y su equipo en Bali donde el presidente chino tomó una decisión que consideró “excepcional” para atender, de inmediato, dos planteos hecho por el mandatario argentino.

Uno de ellos es la amplación del swap, “con lo cual tenemos disponibles, para trabajaren el mercado único libre de cambios, U$S 10.000, y esto además a los sectores productivos de Argentina les es muy importante porque les permiten acceder más rápido al flujo de dólares para lo que son insumos y bienes intermedios importados para la producción mismo en la Argentina”.

En su contacto con la prensa, Massa afirmó que “lo segundo importante” de la gira fue “haber dejado ya abierta la discusión sobre el precio de la guerra con el Fondo Monetario Internacional, y establecido que en diciembre se van a discutir los sobrecargos, porque la Argentina le está pagando al FMI el doble de tasa de interés que, por ejemplo, le paga al Banco Interamericano de Desarrollo, y eso nos resulta absurdo cuando el prestamista en última instancia es el Fondo”.

El board del organismo se reunirá en diciembre. Según lo conversado con Kristalina Georgieva, titular del FMI, en ese encuentro se pondrá en debate el reclamo de varios países que pagan sobrecargos, entre ellos Ucrania. La funcionaria explicó que hay algunas reservas en Europa, señaló objeciones de Alemania, pero el plan sería que el planteo principal lo exponga el gobierno ucraniano. “Es absurdo que Ucrania, un país en guerra, esté pagando sobrecargos”, explicó una fuente oficial. De todos modos, es un reclamo que hacen, además de Argentina y Ucrania, Egipto y Ecuador.

El dato puntual tiene que ver con la dinámica crediticia del FMI, que en el caso de Argentina aplica la tasa más cara de todos los organismos multilaterales. Mientras el fondo cobra 6,6%, el Banco Mundial cobra 5, el BID 2,9 y el Club de París, según el último acuerdo, 3,9%.

