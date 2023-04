El máximo tribunal penal debe decidir si Cristina afrontará un nuevo juicio oral y público

Un tribunal debe decidir si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos afrontarán un nuevo juicio oral y público por el caso Hotesur-Los Sauces y el presunto lavado de dinero proveniente de los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia.

Nuevo sobreseimiento a CFK: los hechos que dieron vuelta el destino de la causa que más complica a la vicepresidenta

La expresidenta y el resto de los acusados, entre ellos el diputado Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, se encuentran sobreseídos por decisión de la mayoría del Tribunal Oral Federal número 5, que a finales de 2021 hizo lugar a los planteos del abogado Carlos Beraldi y anuló el inicio del juicio oral y público por supuesta inexistencia de delito.

Los plazos formales de la Cámara Federal de Casación para expedirse en este caso están vencidos, ya que las últimas audiencias se realizaron en noviembre de 2022, pero el tribunal que revisa las sentencias de juicios no se maneja con tiempos perentorios y los plazos suelen extenderse. Aún así, algunos de los jueces de la Sala I consideran que están dadas las condiciones para que el fallo vea la luz a partir de esta semana, confiaron fuentes directas del caso.

El expediente ya tiene dos votos, los de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pero no se conocen aún sus posiciones: si revocarán los sobreseimientos anticipados y ordenarán la realización de un juicio o si, por el contrario, confirmarán la decisión a favor de los imputados.

La jueza Ana María Figueroa -actualmente, presidenta de la Casación Federal- debe presentar el tercer voto. La magistrada tiene el caso en estudio desde el 12 de diciembre último, de acuerdo con los registros del sistema.

Una vez que los tres votos estén disponibles, los jueces se reunirán para poner argumentos en común y debatir el fallo final. Puede ser una decisión unánime o dividida. Se requieren dos votos en el mismo sentido para confirmar los sobreseimientos y evitar el juicio o bien revocarlos y ordenar que se realice un debate oral y público en un nuevo tribunal de juicio.

En el tribunal esperan que la presidenta de la Casación Federal presente su voto a sus colegas de la Sala en los próximos días, pero, podría incluso seguir en estudio. La jueza viene de participar en un seminario sobre neocolonialismo en el Vaticano, en el que el lawfare fue uno de los temas planteados por la comitiva argentina, informó la agencia oficial Télam.

Figueroa es una convencida de la existencia del lawfare o guerra judicial con fines políticos y económicos, uno de los argumentos de la defensa de Fernández de Kirchner para replicar el avance de las causas contra la vicepresidenta durante el gobierno de Mauricio Macri (entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019) y solicitar el sobreseimiento de la expresidenta.

Hacia atrás y hacia adelante

El caso llegó a Casación por los planteos del Ministerio Público Fiscal. Cuando la defensa de Fernández de Kirchner y otros imputados en Hotesur-Los Sauces, planteó en 2021 que los acusados debían ser sobreseídos antes del inicio del juicio oral y público por inexistencia de delito y otros argumentos en el Tribunal Oral Federal número 5, el fiscal del juicio, Diego Velázquez, se opuso al cierre de la causa. Sin embargo, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg le dieron la razón a las defensas.

El fiscal llevó el caso a Casación a finales de ese año. Ante el máximo tribunal penal del país, el fiscal general Mario Villar acompañó el planteo de su colega y reclamó la realización del juicio oral y público. Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de los jueces Obligado y Grunberg al dictar los sobreseimientos de los imputados, ya que el expediente no cuenta con “una prueba clara” que se imponga sobre la ya existente para demostrar los planteos de las defensas.

Este último argumento es central para que un tribunal decida cambiar el rumbo de un expediente que está en etapa de juicio. Debe aparecer una nueva prueba que demuestre que los acusados no cometieron los delitos de los que se los acusa. Este fue el argumento de los jueces Petrone, Barroetaveña y Figueroa para sobreseer a Fernández de Kirchner y el resto de los acusados en el caso Dólar Futuro, explicó entonces el fiscal Villar ante esos mismos jueces, que ahora deben decidir sobre Hotesur-Los Sauces. Se refirió así a una pericia realizada luego de que la causa fuera elevada por el juez Claudio Bonadio a juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos grupos empresarios proveedores del Estado: los de los empresarios Báez, Cristóbal López y De Sousa.

Fernández de Kirchner ha atravesado un único juicio oral y público hasta el momento, que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en la adjudicación de obras viales a Báez.

El ex dueño de Austral Construcciones ya tiene dos condenas en su haber: la Cámara Federal de Casación bajó su condena de primera instancia (12 años) a diez años de prisión por lavado de dinero agravado por el caso conocido como “la ruta del dinero K”; y tiene otra sentencia de seis años en su contra por el caso Vialidad, por su participación en una defraudación a la Administración pública liderada supuestamente por la entonces presidenta y socia del empresario, que debe ser revisada en el mismo tribunal superior.

López y De Sousa fueron absueltos por el voto de la mayoría de los jueces en el juicio por la causa Oil Combustibles, con apelación mediante del fiscal, que espera que Casación revoque esa sentencia a favor de los empresarios del Grupo Indalo, quienes fueron juzgados por presunta defraudación a la Administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 condenó al ex titular de la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cuatro años y ocho meses de prisión por el mismo delito en este mismo juicio.

Escenarios

Si la Casación confirma por unanimidad o por el voto de la mayoría los sobreseimientos en Hotesur-Los Sauces, el fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte Suprema para que los jueces del máximo tribunal vuelvan a analizar el caso.

En este escenario, la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte, y la causa Hotesur-Los Sauces continuará cerrada.

En otro escenario posible, en el que los jueces de Casación (por voto de la mayoría o por unanimidad) revoquen los sobreseimientos anticipados, Comodoro Py deberá realizar un nuevo juicio contra Fernández de Kirchner.

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, por lo que los acusados verán restringidas sus opciones para acudir ante la Corte Suprema y seguir dilatando el inicio de un juicio oral y público, aseguraron fuentes judiciales con conocimiento del caso.

Los abogados defensores pueden, igualmente, recurrir de manera excepcional a un planteo de “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, pero la Corte suele rechazar de plano este tipo de planteos.

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo del juicio porque el fallo de Casación no se suspende. Además, la Corte no tiene plazos para fallar.

Si la Casación ordena realizar el juicio, Fernández de Kirchner deberá ser juzgada por un nuevo tribunal. Los jueces que intervinieron originalmente en la causa no podrían seguir haciéndolo. El fiscal Villar incluso solicitó que se aparte a los magistrados Obligado y Grunberg del sorteo, argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre la inexistencia de delito en el caso.

