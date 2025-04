Mayra Mendoza cuestionó a Kicillof: “No puedo creer que Cristina pida algo por el bien de todos y él haga otra cosa”

Tras el anuncio de este lunes del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el que confirmó que la votación de cargos locales se realizará en una fecha distinta de la elección nacional y que mandará un proyecto a la Legislatura para la “suspensión por este año” de las PASO en su distrito, el peronismo puso en primer plano su interna y la disputa entre el kirchnerismo y el “axelismo” ya no tiene filtros. Horas después de la conferencia de prensa del mandatario provincial, una de las primeras voces en dejar clara su postura fue la de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y dirigente cercana a Cristina, quien trató a Kicillof de “individualista” y “caprichoso”.

Según Mendoza, “las cuestiones políticas deben resolverse con consensos dentro de una fuerza política, uno no se puede manejar de forma individual y de modo caprichoso. Desde nuestro lugar no hay pelea, el que rompe algo que estábamos en proceso de decidir juntos es Axel, nosotros queremos unidad y en una sola elección”, dijo la jefa comunal en declaraciones a Urbana Play. “No puedo creer que Cristina pida algo por el bien de todos y él haga otra cosa”, disparó.

“Nos sorprendió muchísimo lo que anunció el gobernador porque no era lo que habíamos quedado. Fue una decisión unilateral que entendemos que no fue del todo buena”, remarcó la intendenta, al tiempo que le pidió al gobernador que les explique a los peronistas “cuál es la diferencia que tiene con Cristina, que estaba pidiendo ir todos juntos en una sola elección. Axel es un hombre grande, sabe lo que hace y lo que hizo es cortarse solo y determinar un calendario electoral”, apuntó Mendoza.

Para la dirigente quilmeña, desde el kirchnerismo entienden que las diferencias internas “las tiene que dirimir una elección, la gente tiene que elegir. Si tienen tantas diferencias con Cristina, y la quieren jubilada o fuera de la cancha, o creen que no va más, bueno, veamos, que elija la gente y veamos cuál es el resultado de esa elección”, dijo. Y concluyó: “Queremos que todo sea más sencillo. No puedo creer que Cristina pida algo por el bien de todos y él haga otra cosa”.

El domingo a la noche, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner (acompañado por Mayra Mendoza) protagonizaron una larga cumbre de siete horas en La Plata, pero no pudieron acordar una posición común.

En esa misma reunión Máximo Kirchner le había anticipado al gobernador bonaerense que, en caso de desdoblar la elección, Cristina sería candidata a diputada provincial por la Tercera sección electoral.

Con información de agencias.

IG