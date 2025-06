Médicos del Garrahan marchan hacia Plaza de Mayo

Profesionales del Hospital Garrahan se movilizarán, desde la institución hasta Plaza de Mayo, en el contexto del cese de tareas que empezó en la noche del miércoles y que se extenderá hasta el viernes por la mañana.

La convocatoria fue anunciada para las 12.30hs. desde el hall del Hospital (Combate de los Pozos 1881) por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) para concentrar desde las 13hs. frente a la Casa Rosada.

“Hoy marchamos con la comunidad, con las familias y con todo el equipo de salud para exigir condiciones dignas de trabajo y por el derecho a la salud de cada niño y niña que se atiende en el hospital”, declaró Norma Lezana, secretaria general de APyT, a Noticias Argentinas.

Según comentaron desde el Hospital, los registros gremiales muestran que ya son más de 200 los profesionales que renunciaron este año y que el salario promedio en planta está alrededor de los $1.500.000, “con valores de $6.000 por hora para guardias pediátricas”, cuando en el ámbito privado “llegan hasta $27.000 la hora”.

Asimismo, remarcaron que la situación de los residentes continúa siendo crítica y como no dependen laboralmente del hospital, sino del Ministerio de Salud de la Nación, deberían solucionar su situación porque “su rol es fundamental para el funcionamiento diario”.

“El Gobierno Nacional no ofrece soluciones, no reconoce el conflicto y pretende que todo se normalice sin hacer nada. Eso no va a pasar. No se puede vaciar al Garrahan en silencio”, manifestó.

Por último, informaron desde el Hospital que este viernes a las 16hs se realizará “una convocatoria amplia a un Cabildo Abierto de la Salud Pública”, donde estarán presentes gremios, asociaciones profesionales, pacientes y organizaciones sociales para dialogar y proponer “acciones conjuntas para defender el sistema sanitario” frente al ajuste presupuestario.

“El Garrahan simboliza el compromiso histórico de la Argentina con la salud infantil y la salud pública. Vamos a defenderlo con la fuerza de un equipo de salud unido y con el respaldo de la sociedad. Exigimos además al Congreso que avance con urgencia la ley de financiamiento que garantice condiciones laborales justas y un hospital al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó Lezana.

Con información de la agencia NA