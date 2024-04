En medio de la polémica por el brote de dengue, para el Gobierno, el ministro Mario Russo desempeña “de manera exquisita” su labor al frente de Salud

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei considera que el ministro de Salud, Mario Russo, desempeña “de manera exquisita” su labor al frente de la cartera.

A pesar del comunicado emitido por el Ministerio de Salud, en el que denunciaron presiones de empresas “vinculadas con la producción de vacunas”, el funcionario evitó dar precisiones al respecto e hizo cargo a Russo de las alertas.

Por su parte, rechazó los potenciales pedidos de renuncia por parte del mandatario al sostener que Milei “no trabaja con gente que no es de su confianza o de total apoyo”.

Para Adorni, Russo “cuenta con el total apoyo del Presidente”, y destacó su rol en la gestión al calificarla de “exquisita”. “Consideramos que desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de Salud”, subrayó.

En las últimas horas, el titular de Salud rompió el silencio y admitió, en plena epidemia de dengue, que existe un “cuello de botella” en la provisión de repelentes para combatir al mosquito. Además, dijo que la vacuna “no es de utilidad” para mitigar el brote de la enfermedad que ya se llevó la vida de 130 personas en lo que va de la temporada.

“La semana pasada, el director de la Organización Panamericana de la Salud brindó una conferencia de prensa en Washington y dejó muy claro que esta vacuna no es de utilidad, no es efectiva para mitigar un brote. Se necesitarían casi ocho años para mitigarlo”, sostuvo Russo en declaraciones radiales.

En este sentido, el funcionario explicó: “La mirada que tenemos nosotros, como órgano rector que define calendarios de inmunización, es de suma prudencia. La vacuna que aprobó ANMAT ha superado la fase 3, se mostró segura y eficaz en personas de 4 a 16 años”.

“Ahora bien, queremos recabar datos finales de fase 4, en Argentina y Brasil, para con la Comisión Nacional de Inmunización y ver en qué regiones y grupo etario sería útil aplicarla”, señaló el titular de la cartera de Salud.

Quirós pidió desarrollar políticas públicas focalizadas para aplicar la vacuna

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó que se necesitan desarrollar políticas públicas focalizadas para aplicar las dosis y remarcó que, a pesar de que es segura y eficaz, tiene poca experiencia.

“Es segura porque genera menos daño que la propia enfermedad o tiene los efectos adversos habituales de una vacuna, y eficaz porque ha demostrado que aplicada en un grupo bajo un ensayo fase 3, efectivamente le disminuye el riesgo de enfermarte y, sobre todo, de tener una enfermedad grave”, detalló el funcionario.

En diálogo por Arizona por la Rock&Pop, Quirós destacó: “La ANMAT la aprobó, sabemos que esa seguridad y esa eficacia está demostrada en niños y adolescentes, que es donde se hizo el trabajo y se pueden proyectar esos resultados a los adultos jóvenes, incluso hasta los 60 años, porque tienen un comportamiento biológico similar. No conocemos con claridad si ese efecto se mantiene después de los 60 años”.

Pese a este posible número negativo, el ministro sostuvo que es necesario desarrollar políticas públicas para que se aplique la vacuna de manera segmentada y focalizada: “Estas dos palabras significan inocular en los territorios, ciudades y pueblos donde hay circulación permanente e intensiva del virus”.

“Lo apropiado a mi juicio es desarrollar una política pública para aplicar la vacuna en algunas regiones del norte argentino, noreste y noroeste, sobre población joven, adultos jóvenes. A lo largo de este año, mientras vamos conociendo con más precisión, cómo se debe aplicar la vacuna, tenemos más instrumentos”, subrayó.

Los cruces surgieron luego de que distintos sectores políticos soliciten que el gobierno nacional aplique las vacunas, ante ello desde los alrededores de Javier Milei informaron que, por el momento, no se incluirá en el calendario obligatorio, ya que, manifiestan que no es efectiva para mitigar el brote.

Acerca de cómo seguirá el brote del dengue en la Ciudad, Quirós dijo: “Probablemente, nos queden unos días porque todavía hay mosquitos adultos que van a sobrevivir unos días más, pero ya los huevos, con estas temperaturas, bajan sensiblemente la cantidad que pasan adultos, digamos que hacen el ciclo completo”.

“El 70% son asintomáticos, el 5% tienen una enfermedad que requiere hospitalización, pero 2% son una enfermedad que se llama dengue grave, y 0.04% es de letalidad. Cuando tuviste dengue previamente del 0.04% puede ser 0.05%, pero no es una diferencia significativa”, subrayó.

Por último, sobre los lugares del cuerpo donde mayor porcentaje de riesgo a ser picado hay, el funcionario explicó: “Lo que dije previamente es para los momentos de escasez, si tenés poco para usar, priorizá los lugares de más riesgo. Eso no quiere decir que el Aedes no te vaya a poder picar en el brazo. El mosquito anda mucho escondido, tiene un vuelo diferente, no es ese vuelo así nítido que vos ves pasarte por la cara, tiene un vuelo más zigzaguiante, es más pequeño, no lo ves con tanta claridad, anda por abajo de los muebles, de la mesa, de la cama, y entonces es más común que estés comiendo y te piquen el tobillo a que se venga por tu cara y te piquen en la mejilla”.

Con información de NA.

IG