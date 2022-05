Milei amplía su armado: acto con Ricardo Bussi, negociaciones en San Juan y charlas con Granata y los “gansos” mendocinos

Será el 23 julio próximo. Se realizará en la histórica plaza Alberdi de San Miguel de Tucumán. Ricardo Bussi promete que el acto será más masivo que el protagonizado por Javier Milei en Mendoza, en abril pasado. El escenario de aquella performance fue el parque O´Higgins. Unas diez mil personas lo acompañaron. El acto mendocino fue organizado por el alicaído y conservador Partido Demócrata, que sólo cuenta con un concejal.

En Tucumán, en cambio, Fuerza Republicana (FR) es un partido competitivo. Se trata de una fuerza fundada por el genocida Antonio Domingo Bussi. De la mano de FR, Bussi gobernó Tucumán entre 1995 y 1999. Actualmente, el sello bussista cuenta con ocho legisladores provinciales, incluido el hijo de Antonio, Ricardo Bussi.

“Está cerrado el acto. Lo vamos a apoyar para presidente. Vamos a proveer fiscales en toda la provincia, porque tenemos una estructura aceitada. Participamos en lecciones desde hace 35 años. A cambio él nos va a apoyar”, revela Bussi ante elDiarioAr.

El candidato a gobernador tucumano de Fuerza Republicana será Ricardo Bussi. “Tengo chances porque el Frente de Todos está dividido. Y Juntos por el Cambio también”, explica el aliado de Milei.

“Estuve en Mendoza con Javier y salí impresionado. Lo de la juventud es impresionante. Todos los hijos de mis amigos me preguntan por él. Es antisistema. Con una crisis como esta, el antisistema se impone”, concluye Bussi.

Desde el espacio de Milei, confirman el acuerdo. Pero a la vez revelan que hubo internas y debates respecto a la negociación con el partido de Bussi.

“Hay mucha gente puteando por eso. Pero si vos decís ”no me gusta Bussi, pero voy a Tucumán igual“, ¿con quién armás ahí?”, opina el abogado liberal Carlos Maslatón. Y remata: “Con el peronismo tucumano es imposible. En Juntos por el Cambio no hay nadie del PRO, son todos radicales, ¿con qué armás? Estas son realidades provinciales que no se aplican a un razonamiento nacional”.

En San Juan, La Libertad Avanza tendió un puente con Juan Alfredo Avelín, presidente de Cruzada Renovadora. Avelín y Milei se reunieron hace un mes. El representante de la histórica familia Avelín sanjuanina reveló la charla. “Le dije 'mire Milei, usted es liberal, pero yo no soy liberal, yo vengo del desarrollismo, hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo, si nos respetamos las banderas estamos bien'”, afirmó Avelín.

