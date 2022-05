Con un excel con 500 referentes “anticasta”, Milei desembarca en la Provincia de Buenos Aires

La vida del legislador libertario Ramiro Marra está resumida en planillas excel. En una hace un seguimiento diario de su peso. En otra armó una lista de periodistas que cubren política. Es la forma que encontró el diputado porteño, broker y youtuber financiero para estructurar su cotidianeidad. Su página de excel más extensa y caótica responde a la tarea que le encomendó Javier Milei. Armar un partido prácticamente de cero en la provincia de Buenos Aires. Una fuerza que a su vez sostenga la ambición presidencial de Milei.

La lista punteada por Marra llegó a los 500 renglones. El excel detalla los nombres, características y contacto de 500 referentes bonaerenses de La Libertad Avanza, o aspirantes a serlo, repartidos entre los 135 municipios de la provincia. Se trata de una lista muy heterogénea. Y por momentos demasiado heterogénea, con biografías absolutamente diversas. La propuesta anti-casta también se puede nutrir de los restos de la casta.

“Algunos tienen experiencia y otros no. Vienen de la sociedad civil y de partidos vecinalistas. También hay dirigentes que se fueron del PRO porque consideran que el macrismo perdió la identidad”, afirma uno de los encargados del scouting de precandidatos. Google es una de las herramientas para conocerlos.

Otro soldado mileísta agrega: “Nadie que se acerque a este espacio es de la casta, porque nosotros estamos demostrando que somos un espacio diferente y que queremos hacer un cambio de rumbo de 180 grados. Al que se acerca siendo de la casta se lo llevan puesto las propuestas y decisiones que tomamos”. ¿Qué significa concretamente ser de la casta? El armador del espacio libertario reflexiona que “es un error de entenderlo como alguien que hace política. El miembro de la casta es el que banca el status quo, el que no quiere que las cosas cambien para mantenerse en su carguito”.

Armador político de Milei, el legislador Marra tuvo un acercamiento a la política electoral. En las presidenciales de 2019, se postuló a senador nacional en el espacio conducido por un dirigente tradicionalista: el economista Roberto Lavagna. En esa elección no tuvo suerte. Pero encontró revancha en las legislativas de 2021, ya apadrinado por el economista libertario.

Marra no es el único ex lavagnista que terminó atraído por el imán ideológico y teatral de Javier Milei. El legislador porteño Eugenio Casielles, también importante del engranaje mileísta, se arrimó a la política a raíz del derrumbe del 2001. Lo sedujo la figura de Eduardo Duhalde. “Fue capaz de ponerle el pecho a una situación a la cual varios no se animaban”, argumentó Casielles. Si bien accedió a una banca en la legislatura porteña en 2019 a través del lavagnismo, Casielles se mudó a la escudería de Milei. Su amigo Marra facilitó el salto.

En los últimos meses, La Libertad Avanza sumó otro especialista en la construcción territorial. Se trata del periodista Carlos Kikuchi, jefe de prensa del ex ministro Domingo Cavallo en la campaña presidencial de 1999. “Estuvimos repasando con Javier Milei el armado en Provincia. Me dijo que tenemos que contener, del centro a la derecha, a todos aquellos que abracen las ideas de la libertad, sean idóneos, austeros y buenos administradores. El planteo es moral, no político”, explicó Kikuchi desde su cuenta de Twitter.

El casting bonaerense de Milei atraviesa distintas etapas. Marra, Casielles y Kikuchi, más otros militantes de la cruzada libertaria, como Agustín Romo, Lilia Lemoine y Alvaro Zicarelli, se contactan y se reúnen con los aspirantes de la provincia. Ese es el primer filtro. Después otro equipo se ocupa de hacer un seguimiento más personalizado.

Días atrás, el legislador Marra, Lilia Lemoine y Agustín Romo recorrieron Ituzaingó y Luján. En esa gira por el conurbano blanquearon una serie de incorporaciones. En un café de Ituzaingó hicieron una especie de mitin, con conferencia de prensa incluida. Ahí estuvo la empresaria local Zulema Mareco, quien se sumó formalmente a la tropa de Milei.

“Me junté con Javier por medio de Espert porque yo participé en las elecciones del 2021 en ese espacio. Coincido más con el pensamiento de Milei por eso me quedé trabajando con él”, explicó la empresaria PyME.

En Luján, Marra y su equipo se movieron junto a un ex concejal de la UCR: Daniel Castro. Y también incorporaron al productor agropecuario Guillermo Andelique, presidente de La Sociedad Rural de ese municipio.

En plan electoral, La Libertad Avanza sumó otros sellos partidarios menores de la provincia. Si bien no todas las fuerzas confirmaron su alianza con el partido de Milei, la mayoría se encuentra a un paso. Se trata de LiberAR, Unite, Demócrata, MID, Renovador Federal, Libertario y Unión Celeste y Blanca.

El despliegue en la provincia de Buenos Aires le suma estrés a la competencia no declarada que existe entre dos economistas y diputados: Milei y José Luis Espert. El bonaerense Espert es una suerte de friendenemy liberal de Milei. En los últimos días, Espert mantuvo reuniones con los diez concejales bonaerenses que responden a su liderazgo. Los cara a cara apuntaron a reafirmar esa condición. En marzo a su vez había salido de tour por Mendoza. En abril lo hizo por Santa Fe y Córdoba. Pese a la rivalidad entre ambos, ni Espert ni Milei descartan la posibilidad de confluir en un armado electoral en 2023.

Malestar cambiemita

En Juntos por el Cambio todavía rebota cierto malestar por haber vetado una posible alianza con Milei. Patricia Bullrich fue la dirigente que rechazó con más énfasis haberle sacado bolilla negra de antemano. Pero no fue la única. El senador provincial Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel y Ministro de Producción de María Eugenia Vidal, manifestó su descontento con la decisión cambiemita. De la Torre mantiene un diálogo fluido con Milei y sus armadores.

Por fuera de la provincia de Buenos Aires abundan los macristas que directamente piensan desoír el mandato de cortar el vínculo con Milei. Uno de los argumentos para hacerlo es la avalancha de elecciones anticipadas que prevén los gobernadores.

El reciente tour mendocino de Milei derivó en un coqueteo con el referente macrista de esa provincia. El diputado nacional Omar de Marchi, alineado con Mauricio Macri y aspirante a la gobernación local, se solidarizó con Milei. Lo hizo vía Twitter, a raíz del rechazo que recibió el economista por parte de la Bolsa de Comercio mendocina. Milei pretendía realizar su mitin en ese ámbito. De Marchi es uno de los macristas que considera errada y prematura la estrategia de excluir a Milei de Juntos por el Cambio.

El paso de Milei por Mendoza derivó en una situación paradójica. El outsider que ganó una banca a partir de sus ideas liberales y anarquistas tendió un puente con un partido tradicional de la provincia. Se trata del alicaído y conservador Partido Demócrata. En búsqueda de recuperar el protagonismo perdido, los llamados “gansos” mendocinos pretenden aliarse al espacio La Libertad Avanza de Milei.

Este domingo 14 de mayo, una fuerza liberal referenciada en Milei tendrá un mini-fogueo electoral en Tierra del Fuego. Lo hará con candidatos propios y por fuera de Juntos por el Cambio. El aspirante mileísta se llama Santiago Pauli. Se autodefine empresario y cristiano. La votación se realizará en Ushuaia, donde se elegirán convencionales constituyentes para reformar la Carta Orgánica de esa ciudad.

“Tenemos gente con experiencia en otros partidos. Pero la mayoría empezamos hace 3, 4 o 5 años, al calor de las ideas liberales de Javier. Tenemos autonomía provincial, pero él vino a Tierra del Fuego varias veces y eso nos ayudó mucho. El año que viene vamos a apoyar la candidatura presidencial de Mieli”, comenta Pauli a elDiarioAr.

El candidato fueguino reconoce que Milei es el responsable de su “despertar” ideológico. Para Pauli y muchos otros, Milei revirtió el estigma que arrastraba el mote de liberal. Y algo más: lo convirtió en una jactancia. El empresario fueguino concluye: “Lo que Javier hizo desde 2017 habilitó e inspiró a muchos que creemos en estas ideas. Empezamos a vincularnos por las redes y acá estamos. Sin él esto hubiera sido imposible”.

AF