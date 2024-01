Milei se cruzó con una cuenta fake de Kicillof en redes sociales

El presidente Javier Milei se cruzó hoy con una cuenta falsa de X (ex Twitter) que lleva el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El usuario, identificado como @Kiciloveok, tiene la misma foto de perfil que utiliza el dirigente peronista en su cuenta oficial y lleva como descripción “gobernador de la Provincia de Buenos Aires - fake”. Pese a que el líder de La Libertad Avanza reconoció su error, usuarios de la red social sospechan que se trata de una estrategia deliberada para atraer público y desviar el foco del debate actual.

La disputa comenzó cuando el falso perfil de Kicillof se hizo eco de una respuesta de la diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada luego de que el mandatario nacional la desestimara por no contar con título universitario en Economía. “Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario”, escribió el usuario falso.

Ante la publicación, Milei respondió este lunes con cuestionamientos a la gestión económica del gobernador cuando se desempeñó como ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. “Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que usted fue parte de la cartera de Economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos. A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con el Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF”, planteó en la red social X.

Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos.

A su vez, tampoco… https://t.co/QHO94dzbWq — Javier Milei (@JMilei) 15 de enero de 2024

Y, fiel a su estilo polarizante, agregó: “Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema”.

Tras notar que había interactuado con una cuenta fake, el Presidente reposteó su mensaje y mencionó a la cuenta oficial de Kicillof “para que esté al tanto”. Además, intentó justificar la confusión echándole la culpa al gobernador bonaerense. “Es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda...”, argumentó.

Es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda... https://t.co/BQ8NRP9jD8 — Javier Milei (@JMilei) 15 de enero de 2024

Pese a que reconoció el error, usuarios de la red social cuestionaron la respuesta del líder libertario y sospechan que, lejos de tratarse de una confusión, la respuesta a la cuenta falsa sea un “bait”, es decir, una estrategia deliberada para atraer público y clicks. Hasta el momento, Kicillof evitó responder a las críticas del Presidente.

Desde fines de 2023, el mandatario de la provincia de Buenos Aires busca encabezar la resistencia al decreto de necesidad y urgencia (DNU) y las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional para la desregulación económica y, al día de hoy, es una de las principales figuras del arco opositor.

ACM con información de agencias.