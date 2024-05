Milei llegó a España para participar de un acto de la ultraderecha de Vox

En un nuevo gesto de alineamiento con la derecha internacional, Javier Milei pisó por primera vez España este viernes con una agenda que tendrá como plato fuerte asistir a un acto partidario de la agrupación ultraderechista Vox, que se celebrará este fin de semana en Madrid. El Presidente será uno de los oradores de la convención “Europa Viva 24”, evento que reúne a dirigentes y simpatizantes de ese partido español y que se realizará el domingo en el palacio de Vistalegre, en Madrid, con una concurrencia esperada de más de 10.000 personas. El acto será encabezado por el diputado y referente de Vox, Santiago Abascal, con quien Milei tiene planeado reunirse el sábado.

El Presidente despegó este jueves por la tarde en el avión oficial ARG01, un Boeing 757-256 adquirido durante la gestión de Alberto Fernández, el mismo que utilizó para su último viaje a los Estados Unidos. Ya aterrizado en España, la agenda presidencial comenzará con la presentación de su libro “El camino del libertario”, en el auditorio del diario La Razón, mientras que el sábado encabezará una reunión con CEOs de empresas españolas, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en España, Roberto Bosch Estévez.

“Por cuestiones de cercanía, se aprovecha para hacer otro tipo de reuniones”, argumentó en su conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, acerca de las actividades no oficiales de Milei, quien no será recibido ni por el presidente Pedro Sánchez ni por el rey Felipe VI. El portavoz aclaró que “probablemente eso se esté dando en el segundo viaje”, en referencia a una nueva visita a España que tiene planeada el Presidente para el mes que viene, en la que será premiado por el Instituto liberal Juan de Mariana por “su defensa a las ideas de la libertad”.

En su pretensión de justificar que no se trata de un viaje privado, Adorni habló sin demasiadas precisiones de un “encuentro muy particular con los principales empresarios españoles, la mayoría de los cuales, si no todos, tienen inversiones o intereses en Argentina”. Y consultado por cuánto será el costo del viaje, se excusó al señalar que se trata de un monto “variable”.

Lo cierto es que el vínculo entre Milei y el gobierno socialista de Sánchez no pasa precisamente por un buen momento. Los problemas comenzaron a principio de mes, cuando un funcionario español acusó al Presidente de “ingerir sustancias”. “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”, retrucó la Casa Rosada a través de un duro comunicado en el que sostuvo además que “por el bien” de España aguarda que la “justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones” con Argentina.

Este jueves, en tanto, Milei volvió a ser criticado por el gobierno español. En esta oportunidad la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, acusó al mandatario argentino de representar un “modelo negacionista” que “atenta contra la propia democracia”. “No es casualidad que estemos a las puertas de la cita electoral de Europa cuando (Santiago) Abascal recibe a Milei. Nosotros somos la alternativa al negacionismo y a ese socavamiento de la democracia”, subrayó la funcionaria al ser consultada por medios de su país sobre la visita del jefe de Estado argentino.

“Contra el zurderío”

Uno de los eventos internacionales más importante en los que haya participado Milei tuvo lugar en España, en 2022. En septiembre de ese año, el por entonces diputado nacional se paró sobre el escenario de la edición anual del Europa Viva y dio un discurso de barricada ante una audiencia fervorosa. “¡Vayan y den la batalla contra el zurderío, que se la vamos a ganar!”, arengó el hoy presidente al tomar la palabra, parado frente a un atril con la leyenda “La Historia que hicimos juntos”.

A comienzos de 2023, Milei fue uno de los adherentes de la denominada “Carta de Madrid”, un pronunciamiento impulsado por el Foro de Madrid en oposición al progresista Foro de San Pablo. En un principio, la encargada de acercar a La Libertad Avanza con Vox fue la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, quien supo cosechar un vínculo estrecho con varios de sus miembros fundadores, principalmente con el expresidente del partido, Javier Ortega Smith, un representante del ala más pro-franquista y ultraconservadora.

En marzo pasado, a través de un mensaje en la red X, Milei citó la convocatoria a la Europa Viva 2024 realizada por Abascal, y señaló: “Ahí volveré a estar con Ustedes querido AMIGO...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”. La presencia del mandatario argentino no deja de ser un gesto de apoyo al dirigente español de cara a las elecciones europeas que se celebrará el próximo 9 de junio, en las que Vox, según las últimas estimaciones, se estaría disputando el tercer lugar. El partido de ultraderecha español logró su mejor elección en 2019, al alcanzar 53 bancas en Diputados, más del doble de los que tenía hasta ese momento, lo que la convirtió en ese momento en la tercera fuerza política del país.

Luego de su visita a España, Milei retomará su agenda internacional cuando vuelva a Europa para participar del G7 en Borgo Egnazia, Italia, que sesionará entre el 13 y el 15 de junio. A ese itinerario se le sumó recientemente la invitación que le realizó su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, a una “cumbre por la paz” a realizarse el 15 y 16 de junio en Burgenstock, Suiza. Una semana después, el 21 de junio, pisará nuevamente Madrid. Y, al día siguiente, será galardonado en Alemania con la medalla Hayek, que se otorga en honor al Nobel de economía y una de las principales referencias intelectuales de Milei, Frederic von Hayek, en reconocimiento por “la lucha por la noble causa de la libertad, en el plano académico y ahora en el plano político”.

PL/JJD