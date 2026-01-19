Milei participa del Foro de Davos donde ratificará su alineamiento geopolítico con EE.UU. pero negó una reunión con Trump

Javier Milei inicia esta semana una de las giras más determinantes de su gestión, con el viaje a Davos, Suiza, para participar de la cumbre que reúne a la élite financiera global entre el 19 y el 23 de enero.

La misión presidencial tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino seguro para el capital internacional y profundizar su batalla cultural contra el colectivismo, en un escenario donde compartirá protagonismo con líderes como Donald Trump.

El momento central de la gira tendrá lugar el miércoles a las 11:45 (hora argentina), cuando Milei suba al estrado principal. Se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.

Sin embargo, el foco también estará puesto en los pasillos del Foro. A pesar de que había una expectativa por una posible reunión bilateral, o al menos un encuentro informal, con Donald Trump, Milei se ocupó este lunes de publicar su agenda oficial y desmentir esa posibilidad: “Así los periodistas dejan de mentir inventando reuniones que no han estado nunca en el programa, para después vender como un fracaso la no realización de reuniones que ellos inventaron. Son chimenteros de peluquería barata”, escribió en su cuenta de X.

La Agenda que Milei publicó en X

Más allá de su discurso en el Foro de Davos, la agenda del miércoles incluye un “breve saludo” de Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin; la participación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” donde estarán Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs) y CEO’s de Bancos Globales, como Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander); y un encuentro con el Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende. Este es el detalle de su estadía en Suiza:

Lunes 19 de enero

21 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación hacia la ciudad de Zurich. A continuación, se trasladará hacia Davos, donde arribará a las 15:30 hs.

Martes 20 de enero

17 hs (a confirmar) - Encuentro del señor Presidente con Maurice Ostro

Miércoles 21 de enero

06:05 hs - Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

06:15 hs - Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

07:30 hs - Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales

11:30 hs - Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

11:45 hs - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

Jueves 22 de enero

07:05 hs - Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg

A continuación - Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes

14 hs - Partida del vuelo especial que conduce al señor Presidente de la Nación y comitiva hacia la República Argentina

Viernes 23 de enero

06 hs - Arribo a la ciudad de Buenos Aires.

América Latina en Davos: con Milei y Noboa, sin Petro ni Sheinbaum

El presidente de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa, y el de Panamá, José Raul Mulino, son los líderes de América Latina que harán presencia en el Foro Económico Mundial (WEF) en la localidad suiza de Davos, que empieza este lunes.

Los tres, que encabezan gobiernos conservadores en sus países, se encontrarán en Suiza con la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el Foro, liderada por Donald Trump, que viajará acompañado de al menos cinco secretarios de su Administración.

Milei, uno de los principales aliados de Trump en la región, llegará acompañado de la cúpula de su gabinete -la secretaria general de la Presidencia y hermana del dirigente, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno- a un Foro donde el año pasado destacó por su inflamado discurso contra la izquierda y lo que tachó de “virus mental de la ideología woke”.

Noboa, que también tiende la mano a Trump desde Ecuador al abanderar políticas parecidas de lucha contra el crimen organizado, encabeza una nutrida comitiva con cuatro ministros que incluye la titular de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y la de Economía, Sariha Moya.

En cambio, el presidente colombiano, Gustavo Petro, que inicialmente se contaba entre los asistentes al encuentro, canceló su participación para dar prioridad a la reunión que tendrá con Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca y que se espera que reconduzca la tensa relación entre los dos mandatarios, que escaló todavía más a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Washington y sus amenazas de hacer lo mismo en Colombia.

Precisamente, la situación en Venezuela y el futuro de su economía petrolera, que Estados Unidos quiere regir a partir de ahora, es uno de los conflictos sobre la mesa en Davos, además de las amenazas arancelarias de Trump contra Europa por su oposición a la anexión estadounidense de Groenlandia, entre otros.

El encuentro, que se celebra hasta el próximo viernes, tendrá lugar “en el contexto geopolítico más complejo desde 1945”, dijo esta semana el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco viajará a Davos y será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien encabezará la delegación del país en Suiza.

Sheinbaum es otra de las caras del progresismo latinoamericano que ha debido lidiar con las amenazas de Trump de lanzar operaciones militares en su territorio bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También canceló su participación en Davos el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pese a que iba a ser su primer viaje internacional como mandatario, para “priorizar la agenda nacional”.

Su salida del país implicaría entregar el mando temporal al vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, con quien tiene marcadas diferencias hasta el punto de que Lara se ha declarado “oposición constructiva”.