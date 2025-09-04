Milei viajó a EEUU para reunirse con Michael Milken, el “rey de los bonos basura”, un astronauta y un petrolero

El presidente Javier Milei inició en la noche de este miércoles su viaje oficial a Estados Unidos tras el acto de cierre de campaña para las elecciones bonaerense que LLA hizo en Moreno. En el país del Norte, el mandatario mantendrá una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en la ciudad de Los Ángeles, además de verse cara a cara con Michael Milken, economista sentenciado a 10 años de prisión por fraude de valores, manipulación del mercado y otras violaciones.

El mandatario partió a las 23 en un vuelo especial con destino a la costa Oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo a Los Ángeles está programado para este jueves a las 13 (hora argentina), tras lo cual se trasladará a su lugar de alojamiento.

Según la agenda oficial, a las 17.30 Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.

A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.

El viernes 5, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.

La agenda completa

Jueves 4 de septiembre

13 hs - Arribo del Presidente a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. A continuación se trasladará hacia su lugar de alojamiento.

17:30 hs - Almuerzo con la astronauta Noel del Castro.

20:30 hs - El Presidente Milei se encontrará con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken.

21:15 hs - Encuentro del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alejandro Oxenford con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

23:00 hs - Reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson.

23:30 hs - Reunión con el empresario Andy Kleinman.

Viernes 5 de septiembre

14 hs - El Presidente y la comitiva partirán en un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Sábado 6 de septiembre