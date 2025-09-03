Quién es Michael Milken, el “rey de los bonos basura”, que Milei visitará en medio del escándalo por las coimas

El presidente Javier Milei no puso en pausa su agenda internacional pese al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tiene previsto participar el jueves próximo de una conferencia global en Los Ángeles que organiza Michael Milken, conocido en Wall Street en los años ’80 como el “rey de los bonos basura”.

Milken, a quien Milei calificó en alguna oportunidad como un “defensor de las ideas de la libertad”, fue procesado y condenado por múltiples delitos financieros en 1989, entre ellos, fraude de valores, manipulación del mercado y otras violaciones relacionadas con bonos de alto riesgo.

En 1990, el anfitrión del mandatario en su undécima visita a Estados Unidos se declaró culpable de 6 de los delitos graves que se le imputaban: principalmente violaciones a las leyes de valores y declaraciones falsas a la Securities and Exchange Commission (SEC).

Milken fue condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa de 600 millones de dólares; posteriormente, su pena se redujo a 2 años tras cooperar con las autoridades y cumplió prisión entre 1991 y 1993.

El economista estadounidense, que está entre las figuras admiradas por Milei, llegó a ser el hombre mejor pago de la historia en la Bolsa de Nueva York e inspiró la creación de Gordon Gekko, el personaje de la película Wall Street, de 1987.

En 2020, recibió el perdón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una serie de indultos y conmutaciones de pena a influyentes personajes que cometieron crímenes de “cuello y corbata”.

