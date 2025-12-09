Milei viajó a Noruega para asistir a la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El presidente argentino, Javier Milei, partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a Oslo, Noruega. El propósito principal del viaje es acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz.

El vuelo que traslada al mandatario partió a las 20:00 horas y se espera su llegada a la capital noruega el martes a las 13:30 horas.

Agenda oficial y encuentro con líderes latinos

Milei aceptó una invitación personal de Machado, quien recibirá la distinción internacional el miércoles a las 9:00 horas. La ceremonia se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Oslo y contará con una fuerte presencia regional.

Además del presidente argentino, asistirán otros tres jefes de Estado latinoamericanos:

Santiago Peña (Presidente de Paraguay)

José Raúl Mulino (Presidente de Panamá)

Daniel Noboa (Presidente de Ecuador)

Tras la ceremonia de premiación, el presidente Milei cumplirá una apretada agenda bilateral: a las 11:30 horas se entrevistará con el Rey de Noruega Harald V y a las 13:10 horas mantendrá un encuentro con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Concluida la agenda, Milei abordará el vuelo especial de regreso a Buenos Aires a las 16:00 horas del miércoles, con llegada prevista a la Argentina a las 9:30 horas del jueves.

Reconocimiento a la “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano”

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre de este año por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”.

La líder de Vente Venezuela, quien enfrenta constantes amenazas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ha declarado que vive “en la clandestinidad dentro de su país”. La entrega del Premio Nobel será transmitida en vivo por varias plataformas virtuales.