Multitudinaria marcha en Chaco para pedir justicia por el femicidio de Cecilia

Este noche se llevó a cabo una multitudinaria marcha en la Plaza principal de la capital chaqueña para exigir justicia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski que está siendo investigado en Resistencia. Los participantes de la movilización aseguraron que hay muchas personas desaparecidas y víctimas de femicidios y reclamaron por el fin de la impunidad en Chaco.

“Estamos cansados de la impunidad, creo que toda la Argentina debería salir y decir 'estamos cansados de la impunidad, señores'. Perdonen que les haya cortado la calle. No me gusta cortar la calle, molestar a la gente, pero no me quedaba otra”, indicó la Gloria Romero, madre de la víctima.

Según Romero, el matrimonio de Emerenciano Cena y Marcela Acuña, junto a su hijo César, asesinaron y “descuartizaron” a Cecilia. Además, reconoció que le sorprendió el grado de apoyo y convocatoria que tuvo la marcha. “No esperaba tanta gente, es impresionante el acompañamiento. Yo soy una doña Rosa que sólo salí a pedir ayuda porque mi hija no aparece. No tengo entorno político, conocidos, nada. No tenía un mango y los abogados me pedían 400 mil, 500 mil mangos. ¿De dónde voy a sacar esa plata?”, expresó.

La protesta comenzó pasadas las 20.00, luego de que la familia de la joven abandonara el estudio jurídico en el que se habían reunido antes. Esta noche, también tuvieron lugar marchas en plazas de pueblos del interior de la provincia y en la localidad de Sáenz Peña, mientras el gobernador Jorge Capitanich cerraba su campaña para la reelección. El viernes 9 y domingo 11 de junio ya se habían llevado adelante otras marchas para pedir por la aparición de la joven.

Los vecinos reunidos también recordaron a otras víctimas chaqueñas como Mariela Fernández, asesinada en 2017 por su ex pareja Facundo López, y Jemina Aguirre, joven de 27 años desaparecida en diciembre de 2021.

ACM con información de agencias