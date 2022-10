Naufraga el plan para juntar a Cristina y Alberto en un acto por el 17 de octubre

Sin diálogo y sin foto. La posibilidad de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner vuelvan a mostrarse en público, con el 17 de octubre peronista como excusa y entorno, naufraga sin destino. Hasta acá, y a menos de dos semanas de esa jornada, fracasaron todos y cada uno de los intentos por lograr que el presidente y la vice compartan un acto. Ante eso, en la fecha más emblemática del peronismo, la de nacimiento, el Frente de Todos (FdT) se encamina a una celebración dispersa y atomizada: la unidad desunida.

La imposibilidad de la foto compartida expresa algo más de fondo: el diálogo entre los Fernández volvió a interrumpirse, hace tiempo que no se hablan y los contactos, por otros medios, son mínimos. El último encuentro mano a mano fue el viernes 2 de septiembre, cuando el presidente, doce horas después del intento de magnicidio contra Cristina, fue a verla a su departamento en la Recoleta. Desde entonces, aunque hubo múltiples gestiones por establecer una dinámica de diálogo y encuentros, nunca se logró.

Con la crisis que estalló tras la renuncia de Martín Guzmán y derivó en el interinato de Silvina Batakis, los Fernández volvieron a hablar y tuvieron una serie de reuniones en Olivos. En esos días se intentó reconstruir una mesa política, en la que ocasionalmente se sentó Sergio Massa, para que se convierta hacia adelante en una instancia de toma de decisiones y donde se discutan y acuerde una una hoja de ruta. Pero eso no avanzó y el diálogo entre los Fernández primero se redujo y luego se interrumpió. Ahora, la relación entre el Presidente y la vice está mediada por Massa que opera casi como un canciller interno. Además de ministro de Economía de un país en crisis, Massa tiene que operar como el ministro de la interna del FdT.

El acto ¿imposible?

En ambos campamentos, en el Senado y en Casa Rosada, admiten que la alternativa de un acto compartido entre Alberto y Cristina está prácticamente descartada. En sectores del Gobierno algunos guardan, todavía, si no la expectativa al menos el deseo de que se produzca. Se suma una dificultad extra: Luego del atentado, Cristina solo se mostró en público una única vez, cuando el pasado 15 de septiembre se reunió en el Senado con los Curas Villeros y Curas en Opción por los Pobres (OPP) y hermanas religiosas y laicas. Es que cualquier aparición, aún con un acto reducido, requerirá de un despliegue de seguridad extra. “La custodia se reforzó”, dicen cerca de la vice y advierten lo obvio: que un acto de esa dimensión requiere tiempo de preparación.

El 17 de octubre, la efeméride política más poderosa del peronismo, aparecía como la ocasión para que los Fernández vuelvan a mostrarse en público. Hasta ahora, a pesar de las variables para lograrlo, esa foto aparece lejana. Con las semanas, además, se licuó otro fenómeno: tras el atentado, se empezó a proyectar una mega movilización o mega acto que funcione como un respaldo político a Cristina.

“Cristina no tiene ganas de mostrarse con Alberto”, le dijo a elDiarioAR un dirigente del FdT que participó en una de las rondas para armar un acto compartido. “Ninguna voluntad de Cristina para compartir un acto con Alberto”, confirma una fuente que orbita a Máximo Kirchner. ¿Luego de todas las tensiones, y de la distancia explícita que el dispositivo K tomó de Fernández, son compatibles discursos en un mismo escenario del presidente y la vice? La última vez que compartieron atril fue el 3 de junio, en Tecnópolis, por los 100 años de YPF y en la previa se activó un protocolo para acordar el tono de los discursos. Una mención de la vice disparó, al rato, críticas de Matías Kulfas, un off del ahora exministro y su salida del gobierno.

En el entorno de la vice sostienen que no se daban las condiciones, o el marco, para que haya un acto por el 17 de octubre, que el mismo lo debían armar el PJ nacional, que preside Fernández, y que por alguna razón no se armó.

Se evaluó, en un momento, un acto convocado por el PJ nacional y que, a propuesta de Juan Manzur, podría hacerse en Tucumán. Hubo algo de precaución en esa alternativa porque se especulaba que el PJ bonaerense, que preside Máximo Kirchner, programe un acto donde invite a Cristina pero no haga lo mismo con Alberto. Dato adicional: desde la renuncia del diputado a la jefatura del bloque, en desacuerdo por el acuerdo alcanzado con el FMI, no hay diálogo entre el presidente y Máximo Kirchner.

Ayudamemoria. El PJ bonaerense tenía armado un acto en Merlo para el sábado 3 de septiembre donde la única oradora sería Cristina y al que Fernández no fue invitado. El acto, donde se esperaba reunir 80 mil personas y sería una gesto de respaldo frente a la “persecución judicial” contra la vice enmarcada en la causa Vialidad, se suspendió luego del intento de asesinato que ejecutó Fernando Sabag Montiel.

Finalmente, aunque puede haber novedades, con la foto de hoy ni el PJ nacional ni el PJ bonaerense harán actos, al menos grandes, por el 17 de octubre. Fernández, según confirmaron fuentes oficiales, tiene previsto participar de un acto que se organizará ese lunes en Tucumán, convocado por el PJ de esa provincia.

El encuentro se evaluó en una charla en Olivos hace una semana y tenía, en principio, el apoyo de los gremios. “Se había acordado hacer ese acto pero pasaron los días y en Casa Rosada no había precisiones, entonces se decidió hacer un acto propio para no quedar atrapados en la interna de Alberto y Cristina”, explicó a elDIarioAR una fuente sindical. La mesa grande de la CGT, sin la presencia del sector de Pablo Moyano, se reunió el martes y resolvió hacer un acto puramente sindical el 17 de octubre en el estadio de Obras Sanitarias.

Avanza, en paralelo, una actividad de las organizaciones sociales y se preparan actos locales del PJ en la provincia. Se especuló, en las últimas horas, con un acto en Quilmes. Aunque no se descarta que pueda haber alguna actividad, la información indica que no se está en preparativos para un acto grande del que pueda, por caso, participar Cristina. Lo que se da como probable es que Máximo Kirchner pueda participar de algún acto, local, donde se recuerde el 17 de octubre. “Está en evaluación: todavía no está definido qué actividad se hará”, confió una fuente bonaerense y señaló que en estas horas se resolverá la agenda.

Pero en el cristinismo asomó otra idea: armar un acto grande, cuya dimensión se verá más adelante, no para el 17 de octubre sino para el 27 de octubre, cuando se cumplan doce años de la muerte de Néstor Kirchner. Es una fecha más propia, más íntima del kirchnerismo, y podría convertirse en la demorada instancia donde vuelva a hablar en público la vicepresidenta. En el Instituto Patria recuerdan que la vice no fue, nunca, de participar de grandes actos el 17 de octubre. Pero, a la vez, se mencionó que lo más habitual, en la fecha del aniversario de la muerte de su marido, Cristina suele viajar a El Calafate y no tener actividad pública.

