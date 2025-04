“No lo sabemos”: en el Gobierno dudan sobre el encuentro Milei-Trump en Florida

El viaje relámpago de Javier Milei a Estados Unidos para verse con Donald Trump en medio de las negocaciones con el FMI podría quedar en la nada. Un cambio a último momento en la agenda del republicano llenó de dudas al Gobierno sobre la posibilidad de que haya una cumbre informal con el libertario en Florida, donde llegó hoy el mandatario junto a su hermana Karina y el ministro Luis Caputo.

“No lo sabemos”, admitió el vocero presidencial, Manuel Adorni este mediodía en conferencia de prensa. Según reconoció el propio funcionario, el encuentro entre ambos presidentes estaba previsto para antes de una cena de gala en la residencia de Mar-a-Lago pero ahora sería para después del postre. En la Casa Rosada buscaron envolver el viaje en la formalidad de la entrega de un premio para Milei conocido como Make America Clean Again (MACA) que entrega el republicano a sus lacayos de la derecha norteamericana.

“La reunión estaba planificada previa a la entrega del premio; ocurriría cerrando la jornada. Probablemente sea a ultima hora del día”, dijo Adorni a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. Florida tiene una hora menos que Buenos Aires y el vocero estimó que el encuentro sería post las 21.30 locales.

Adorni buscó quitarle dramatismo al viaje relámpago y negó que “algo esté mal” en la economía del país o en las negociaciones con el Fondo para que el Presidente viaje de un momento a otro a EEUU junto con Caputo. El viaje se supo hace menos de 48 horas y se concretó anoche 2 de abril. Según Adorni, se iba a hacer la semana próxima.

Con todo, la travesía de Milei llena de expectativas sobre el nivel de acuerdo entre el país y el FMI porque en las últimas semanas hubo cortocircuitos en la comunicación oficial: Caputo salió a revelar que el monto del préstamo sería de US$20.000 millones, cifra que primero fue negada por el Fondo y luego admitida, con la aclaración de que un primer desembolso alcanzaría apenas el 40%.

Milei necesita la venia definitiva de Trump porque EEUU es el primer accionista del Fondo y podría tener un rol determinante en la decisión del board del organismo multilateral, que aún no aprobó la nueva deuda para la Argentina.

En ese contexto se lee el apuro de Milei para encontrarse con Trump, así sea en una reunión informal en su residencia privada y no en la Casa Blanca. Además, en el Gobierno salieron a “festejar” la imposición de aranceles de EEUU a la Argentina, que afectará sus exportaciones: “La medida es excelentísima. Trump no es proteccionista, sino que hace geopolítica con los aranceles. Su criterio es pro-comercio. Sube aranceles en los paises que considera donde tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado. No creemos que sea un ataque al libre comercio”, concluyó hoy Adorni.

MC