El oficialismo apuntó contra Patricia Bullrich por “promover el odio” contra Cristina Fernández de Kirchner

Referentes de Unión por la Patria salieron al cruce de la precandidata presidencial del ala dura de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tras la publicación de un video en el que canta junto a militantes que quieren un país sin la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Yo la quiero a Patricia de Presidente, para que construyamos una Argentina en la que estemos todos menos con Cristina”, dice la letra que se viralizó en redes sociales.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes que busca la reelección, no tardó en defender a la dirigente oficialista y cuestionó a la ex ministra de Seguridad. “La misma persona que no dijo nada sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, hoy se muestra muy alegre mientras sus militantes cantan 'por una Argentina sin Cristina'. Promueven el odio mientras buscan eliminar a sus adversarios políticos. Eso es el Macrismo”, sostuvo vía Twitter.

“Ahí radica la diferencia, ellos quieren una argentina del odio y la violencia. Nosotros trabajamos por un país donde prime el amor y la justicia social”, agregó.

En la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos @PatoBullrich. https://t.co/MgvWz5wHaU — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) 26 de julio de 2023

En la misma línea, el ministro del Interior y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo “Wado” de Pedro enfatizó la necesidad de incluir a todos en el proyecto nacional. “En la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos, Patricia Bullrich”, expresó en redes sociales.

“'Una Argentina en la que estemos todos menos Cristina' es una Argentina que retrocede a las épocas más oscuras de nuestro país. Las y los argentinos no podemos quedarnos callados frente a estos hechos, debemos seguir defendiendo la democracia y la paz social”, publicó Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados, en Twitter. Según dijo, a pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio a la vicepresidenta, la dirigente del ala dura de Juntos por el Cambio “continúa alentando el horror y el odio”.

Ante los cuestionamientos, Bullrich redobló la apuesta. Respondió a las críticas de los dirigentes de Unión por la Patria y aseguró que la vicepresidenta debería estar presa por corrupción. “Ministro del Interior Wado de Pedro: el único lugar donde debería estar Cristina Kirchner es presa, cumpliendo su condena”, expresó vía Twitter.

Con información de agencias.