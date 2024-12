La oposición acusó al Gobierno de buscar el manejo “discrecional” de los fondos públicos por la prórroga del presupuesto para 2025

Diferentes referentes de la oposición acusaron hoy al Gobierno de querer hacer un uso “discrecional” de los fondos públicos en 2025 al prorrogar el presupuesto por segunda vez consecutiva.

“Lo venimos diciendo: Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto. Quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas. Por eso, hoy prorroga por decreto para 2025 la ley de Presupuesto 2023 (ya prorrogada en este 2024)”, escribió en X Germán Martínez, diputado nacional por Santa Fe de Unión por la Patria, en el inicio de un hilo en el que considera que el gobierno de Javier Milei no quiso tener Ley de Presupuesto y que concluye: “Hoy no hay situación excepcional que imposibilite al gobierno nacional tener una Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso. Milei NO QUISO tener ley. Decidió no tenerla. Por eso, están forzando la interpretación del art. 27 de la ley 24.156 de administración financiera”.

Lo venimos diciendo: Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto.



Quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas.



Por eso, hoy prorroga por decreto para 2025 la ley de Presupuesto 2023 (ya prorrogada en este 2024).



Abro hilo 👇https://t.co/MVOKoVtkMa — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 30, 2024

Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la Coalición Cívica ARI, hizo un posteo que tituló: “El presidente consolida el manejo discrecional de los recursos públicos”. En su texto, señala, entre otras cosas: “Esta medida otorga al Presidente una discrecionalidad absoluta para manejar las partidas presupuestarias, sin debate ni control legislativo, consolidando un esquema de administración discrecional y arbitraria de los recursos públicos”. Termina señalando: “La República demanda control y rendición de cuentas, no manejos arbitrarios ni discrecionales”.

EL PRESIDENTE CONSOLIDA EL MANEJO DISCRECIONAL DE LOS RECUROS PUBLICOS



El año pasado, el presidente electo Javier Milei y el entonces candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, acordaron prorrogar la Ley de Presupuesto 2023 (Ley 27.701). Este año, el Gobierno ha decidido… — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) December 30, 2024

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulon, del Partido Socialista, dijo en declaraciones radiales: “Es un presupuesto que se formuló en 2022 y arrastra un 600% de inflación. Si no había fondos para rutas nacionales, programas sociales o de salud, tampoco va a haber para el año 2025”.

Otras consecuencias que subrayó el legislador son: “Lo que se recauda por retenciones al agro no se coparticipa para las provincias. Va a reducirse muchísimo la transferencia nacional de recursos a las provincias. Va a caer la transferencia a las universidades, también la tarjeta Alimentar. El gobierno termina castigando a los beneficiarios de los planes sociales. Que no haya presupuesto es una decisión del presidente Milei”.

Martín Tetaz, diputado por la Unión Cívica Radical, le respondió en X al libertario José Luis Espert, presidente de la Comisión Presupuesto y Hacienda de la Cámara Diputados de la Nación, que celebró la medida tomada por el Gobierno: “Ustedes clausuraron el debate del presupuesto en la comisión. No llevaron nunca un dictamen a votación y ahora le mienten descaradamente a la población”.

“Ustedes no quieren que los controle el legislativo , como dicta la Constitución y prefieren tener discresionalidad para hacer lo que quieran en un año electoral”, añadió, entre otras acusaciones.

Ustedes clausuraron el debate del presupuesto en la comisión. No llevaron nunca un dictamen a votación y ahora le mienten descaradamente a la población.

Esas “3 cosas” no estaban en el proyecto original de presupuesto: el proyecto 2025 no bajaba el gasto y aumentaba la presión… https://t.co/ZLQpC9xfEL — Martin Tetaz (@martintetaz) December 30, 2024

El Gobierno argentino publicó este 30 de diciembre el decreto 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes.

Es la segunda prórroga consecutiva. A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.