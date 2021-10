Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami

Alfredo Coto (80), el supermercadista más importante del país, figura en cinco sociedades offshore, según los documentos, cartas y correos electrónicos que surgen de Pandora Papers que analizó el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR. Un representante de la compañía informó ante la consulta del equipo argentino que las compañías están informadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y mostró las declaraciones presentadas ante el organismo para el periodo 2020. El objetivo de las firmas fue invertir en propiedades en los Estados Unidos, según algunos documentos y el vocero de Coto.

Nueve de las diez familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore

Saber más

El empresario figura en los registros del proveedor offshore OMC Group junto con su esposa, Gloria Alicia García, la mujer con la que comparte el manejo de las 120 sucursales del supermercado emblema de Argentina. Hace casi medio siglo, comenzaron juntos un reparto de carne en distintos mercados y construyeron una marca que actualmente ostenta la planta de distribución más grande de la región, tres frigoríficos -uno dedicado exclusivamente a la exportación- y unos 22.000 empleados.

“Estas compañías se utilizaron por una cuestión de eficiencia fiscal y sucesoria en Estados Unidos. El modo más eficiente de invertir en ese país es tener una empresa offshore, según los asesores contables y legales”, explicó el representante de los Coto. Una de las principales razones, ahondó, es que “en caso de una sucesión, si un departamento en Florida está a nombre de una persona, el heredero debe pagar alrededor del 40% del valor del inmueble en impuestos. Por esa razón, los inmuebles están a nombre de sociedades”. “En Argentina, la familia Coto ha tributado el 100% de impuesto a las ganancias y bienes personales por estas tenencias”, agregó.

Inversiones en 2017

A partir de septiembre de 2017, Coto aparece en tres compañías en Islas Vírgenes Británicas, todas gestionadas por el mismo proveedor de estructuras offshore: OMC Group.

El empresario comenzó a figurar como accionista del 100% de las acciones de Hengest Investments Ltd. y Stonegrey Investments Limited, ambas creadas en Islas Vírgenes Británicas años antes. En 2011, por ejemplo, Hengest Investments estaba a nombre de una sociedad suiza, Corhold Limited. La compañía había estado asociada a los bancos HSBC y el Itaú de Londrés entre 2011 y 2013. En agosto de 2017, sus acciones pasaron a estar a nombre de otra offshore de Islas Vírgenes Británicas: RTC Nominees Limited. El 1° de septiembre de 2017, las acciones pasaron a nombre de Coto.

Algo similar ocurrió con Stonegrey Investments. Las acciones de la firma estaban a nombre de RTC Nominees Limited hasta que el 19 de septiembre de 2017, pasaron a nombre de Coto.

El empresario también asumió como director de Hengest Investments y Stonegrey Investments junto a García y, al menos en el periodo fiscal 2020, declaró ante la AFIP la tenencia de las acciones en ambas firmas, según la documentación exhibida por un representante de los empresarios. “Tanto Alfredo como Gloria figuran como directores, accionistas y beneficiarios finales de las sociedades y no utilizaron ningún prestanombre o testaferro para ocultar su participación en las firmas”, afirmó el representante, en referencia a los abogados de estudios contables y legales que prestan sus nombres para figurar como titulares de compañías offshore.

No hay más datos de estas firmas en Pandora Papers. Un representante de los empresarios dijo al equipo argentino que las sociedades, en términos generales, sin discriminar entre las cinco firmas, tienen como fin poseer bienes inmuebles en Miami.

Bayonet Point Inc. es otra sociedad de Islas Vírgenes Británicas con una cuenta bancaria en el suizo UBS de Miami. En un formulario de diciembre de 2017, los Coto informaron al agente OMC Group que el propósito de la compañía era tener inmuebles en Miami y que estimaban un movimiento de capital de US$6 millones. ¿El origen de los fondos? Ingresos por negocios. Tanto Coto como García asumieron como directores de la firma junto con su hijo Germán. Las acciones de Bayonet Point se dividen entre Alfredo Coto (4%); Germán Coto (45%) y los otros tres hijos del matrimonio: Alejandra (17%); Sofía (17%); y Matías (17%). Todos tienen sus acciones declaradas ante la AFIP en 2020, según pudo constatar el equipo argentino de ICIJ. Son además, los beneficiarios finales.

Bayonet Point tiene una sociedad gemela en Florida, que lleva el mismo nombre e invirtió en un shopping en Estados Unidos, según los registros de Pandora Papers. Sin embargo, el representante de los empresarios aseguró que los Coto no tienen ninguna relación con esa firma ni con el shopping Phillips Edison - ARC Shopping Center REST Inc.

Acciones al portador

Desde mayo de 2016, García es accionista del 100% de las acciones de otras dos firmas, Mestique Corp. y Edimint Corp.(también aparece en los documentos como Edmint Corp.), radicadas en Panamá. Estas son las sociedades más antiguas del matrimonio Coto en los registros de Pandora Papers. Las firmas fueron creadas en agosto de 2012, con acciones al portador, una modalidad que en aquellos años permitía no informar la identidad de los accionistas de empresas en Panamá. Cada una de las compañías tenía un capital de US$10.000. Los representantes visibles eran abogados de la firma Morgan & Morgan, que figuraban como directores de las firmas.

El 20 de mayo de 2016, Alfredo Coto se identificó como el accionista de ambas compañías en dos cartas que dirigió a los directores de las firmas. En dos textos que llevan su firma, Coto informó que era el beneficiario final de Mestique y Edimint y solicitó que las acciones de ambas compañías dejaran de ser al portador y se emitieran nuevos certificados de tenencia de acciones nominales. En ambos casos, las acciones se emitieron a nombre de Gloria Alicia García, su esposa y socia. En su declaración jurada ante la AFIP, García declaró el 100% de ambas compañías.

En 2015, Panamá había cambiado su legislación y puso fin al secretismo que las acciones al portador garantizaron durante décadas en el país centroamericano, ya que no existía un registro de los accionistas de las sociedades. Un representante de Coto dijo al equipo argentino de ICIJ que Alfredo Coto siempre declaró sus acciones en Mestique y Edimint ante la AFIP, pero no accedió a mostrar la documentación respaldatoria ante el pedido.

“La normativa en Panamá anterior a 2015 permitía adquirir rápidamente una sociedad con acciones al portador y hacer una inversión 24 horas. Si recurrías a una sociedad con acciones nominales (en las que se identifica al accionista ante las autoridades del país) debías esperar un mes y medio”, aseguró el representante de los Coto.

Cuando Coto escribió las cartas solicitando poner fin a los certificados de acciones al portador de Mestique y Edimint, Panama Papers acababa de salir a la luz, en abril de ese año, y Coto había sido uno de los empresarios argentinos que figuraban en los documentos. Aparecía como controlante de la firma Leopold Company desde 2012, según publicó La Nación. Su vocero dijo entonces que la sociedad estaba declarada y “se crearon -en plural- para buscar inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el exterior, como parte de un plan de expansión".

En 2018, dos años más tarde, en un intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de OMC Group, los representantes de los Coto informaron que Mestique y Edimint poseen las acciones de otras dos sociedades radicadas en Florida: Flobeach y Officebeach. También se informó que ambas tienen como objetivo ser propietarias de inmuebles en Miami.

Flobeach es la titular de un departamento en el condominio Trump Royal Condo, en Sunny Isles Beach, frente al mar, según los registros públicos de Miami. Mientras que Officebeach es propietaria de un edificio de oficinas y departamentos en la ciudad de Miami, de acuerdo con los mismos registros abiertos. “La señora Gloria Alicia García recibe rentas de inmuebles, quien también es la beneficiaria final de Flobeach y Officebeach”, escribió en abril de 2018 una ejecutiva de servicio al cliente de OMC Group, agente registrado de las compañías de Islas Vírgenes Británicas.

En todos los casos en los que informaron dónde se encuentran los registros contables de las sociedades, los Coto remitieron a estudios contables en Montevideo, Uruguay.

Roces con el Gobierno

Desde el inicio de la pandemia, los Coto mantienen un enfrentamiento con el gobierno de Alberto Fernández por el control de precios y el impuesto a la riqueza. La última semana de octubre, al igual que Francisco De Narváez, el empresario estuvo en boca de los funcionarios de la secretaría de Comercio Interior por control de precios de 1.432 productos de consumo masivo que se retrotrajeron al 1° de octubre para contener la inflación .

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo el martes 26 ver con "preocupación" la existencia de "dos grandes cadenas de supermercados" que no quieren bajar sus márgenes de ganancia. Fuentes del organismo dejaron entrever en off the record que hablaba de Coto y Chagomás (de De Narváez).

Al día siguiente, sin embargo, Alfredo Coto se mostró de buen humor en la sede de su empresa, en el barrio de Paternal: “Nos hicieron más de 120 inspecciones en cinco días y no encontraron nada”, dijo con una sonrisa en una reunión por la mañana, en el edificio de la calle Paysandú.

Por la tarde, Feletti anunció los resultados de las inspecciones de precios en las grandes cadenas de supermercados. En provincia de Buenos Aires, Coto acató con el 99% de los precios congelados y con el 98,7% en la Ciudad de Buenos Aires, según dijo el funcionario en conferencia de prensa.

En abril de 2020, Coto también había sido foco del oficialismo. Coto y García se manifestaron en la puerta de uno de sus supermercados en La Matanza para impedir que el intendente Fernando Espinoza clausurara la sucursal por supuestos incumplimientos en el control de precios, una acusación que el empresario negó ante las cámaras que se acercaron al lugar.

Estas compañías se utilizaron por una cuestión de eficiencia fiscal y sucesoria en Estados Unidos. En Argentina, la familia Coto ha tributado el 100% de impuesto a las ganancias y bienes personales por estas tenencias. Representante de Coto.

Coto también fue uno de los empresarios críticos del impuesto a la riqueza impuesto por el kirchnerismo en el Congreso. Alejandra Coto, una de sus hijas, y accionista de una parte de Bayonet Point, interpuso un recurso de inconstitucionalidad para solicitar a la Justicia que frene el cobro de ese impuesto en su caso.

La AFIP buscaba cobrarle $642 millones correspondiente al “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. La Justicia rechazó la cautelar y le ordenó pagar $19 millones extra en concepto de tasa de justicia. Ante la consulta sobre la decisión judicial, el representante de la compañía declinó hacer comentarios.

“Hay que sacar la plata de algún lado. Yo tengo muchas propiedades en la Argentina, muy bien ubicadas y me lo toman como un activo, que ahora ya no es un activo. Si van a cobrar impuesto sobre eso, estamos embromados”, dijo Alfredo Coto en abril de 2020 en declaraciones a Radio La Red, según reflejó Infobae. “Si vamos a correr al aparato productivo, esto se acabó. Se caza en el zoológico, no hay más…”, agregó.

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

En elDiarioAR creemos que la sociedad necesita información confiable guiada por el interés público. Por eso nos comprometemos a publicar artículos elaborados con rigurosidad y profesionalismo, para sostenerlo necesitamos el apoyo económico de las y los lectores. Para apoyarnos, podés asociarte en este link.

ED