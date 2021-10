Jorge Rial fue accionista de una offshore y le dio un poder a Ventura para manejar inversiones

El periodista Jorge Rial, fue accionista y director de una compañía offshore, radicada en julio de 2012 en las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con los documentos que surgen de Pandora Papers, la nueva investigación global, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y cuyo equipo argentino integra elDiarioAR. El exconductor de Intrusos sostiene que la sociedad fue cerrada y sus bienes en el exterior ingresaron al blanqueo de 2016.

Los documentos muestran que Rial asumió como director de Noyante Trading Limited el 6 de noviembre de 2012, unos dos meses y medios después de su creación. Según los formularios del proveedor Trident Trust Company, Rial abrió la compañía para operar una cuenta bancaria e “inversiones en cartera de valores”. De acuerdo a la versión de Rial, esas inversiones no se concretaron.

Noyante Trading Limited se inscribió con 50.000 acciones a nombre de Rial y sus dos hijas, de acuerdo con el certificado de emisión de las acciones. Además, el conductor inscribió a su entonces amigo y socio, el periodista Luis Ventura, con un poder amplio para tomar decisiones sobre esa compañía, incluida la posibilidad de ordenar “transferencias bancarias y operaciones de valores”, según un formulario de Trident.

El histórico conductor, que renunció al programa de chimentos en febrero último, afirma que ya no tiene dinero ni propiedades fuera del país y que los activos que tenía en el exterior fueron declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Mauircio Macri, en 2016. Rial también sostiene que pagó el impuesto a la riqueza que promovió el oficialismo en 2020.

“En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía, la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera. Trajo toda la plata, y cerró la sociedad”, indicaron en el entorno de Rial ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

La offshore se abrió en la misma época en la que Rial viajó junto a su entonces nueva pareja, Mariana “la niña Loly” Antoniale, a Aruba, en el Caribe. Entonces, fueron tapa de varias revistas argentinas. El conductor estaba separado y en plena disputa pública con su todavía esposa, Silvia D’Auro. La sentencia definitiva de divorcio salió en octubre de 2013.

Según los allegados al conductor y productor televisivo, su operatoria offshore no debería asociarse a su situación personal de mediados de 2012. “Esa sociedad no tuvo que ver con la disputa con Silvia, ni fue para ocultarle nada. Ya estaba separado”, aseguraron en su entorno. “Las pocas propiedades que tenía afuera se las quedó Silvia en el divorcio”.

“No tiene nada para ocultar. Tiene todo en regla, no debe nada, vive de su laburo. Incluso, pagó el impuesto a la riqueza”, dijeron, aunque el conductor no accedió a mostrar sus declaraciones tributarias.

Formularios

Para abrir la sociedad offshore, Rial acudió al estudio Trident Trust. Narciso Muñoz, un empleado del banco Barclays de Miami, Estados Unidos, fue quien se encargó de firmar y completar el papeleo. Los trámites culminaron el 1° de noviembre de 2012. Cinco días más tarde se emitieron acciones a nombre de Rial y sus hijas; y su cargo como director de la compañía.

En los formularios, Rial fue identificado como productor televisivo, con domicilio en la calle La Pampa al 700, en la esquina con la avenida Figueroa Alcorta de Buenos Aires –donde vive-, y se consignó que el origen de sus fondos era su salario y ganancias por su profesión.

En los papeles, que llevan el logo de Trident Trust, quedó asentado su fecha de nacimiento, su correo electrónico personal en Yahoo! y un teléfono celular. Se aclaró, también, que no era una “persona políticamente expuesta” (PEP).

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor.

Un poder a Ventura

En otro formulario de Trident Trust, se designó a Luis Antonio Ventura, con un domicilio en Lanús, como titular de un “poder amplio” para tomar decisiones sobre las inversiones y transferencias bancarias de la compañía sobre “operaciones de valores, transferencias bancarias”.

Entonces, Rial y Ventura eran amigos, compañeros de trabajo y compartían sociedades. En una asamblea de mayo de 2013 de Ediciones Paparazzi SA, por ejemplo, asumieron Rial como director titular y Ventura como director suplente. El vínculo entre ambos se rompió en 2014.

Consultado por su inclusión en esa operatoria offshore, Ventura evitó dar precisiones. “Desconozco todo eso. Pero yo siempre firmé lo que Jorge Rial me traía porque era mi hermano… acaso me equivoqué”, dijo al equipo argentino de ICIJ.

Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables.

Juicio de divorcio

Rial y D’Auro tuvieron un juicio de divorcio contradictorio que se extendió hasta octubre de 2013. Entonces, la jueza María Cecilia Albores ordenó el divorcio y separación de bienes, supuestamente valuados en US$4 millones, según la publicación de algunos medios.

La Justicia dispuso que Rial se quedara con el departamento donde ya vivía con sus hijas y su nueva pareja, valuado en unos US$900.000, y el control de “Paparazzi”. Mientras que D’Auro retuvo una casa en el country San Carlos, valuada en US$650.000, la productora “Ideas + Ideas SRL”, la empresa “Mor Chi SA”, un departamento en Miami, otros inmuebles y una cuenta bancaria en el exterior.

Consultada por ICIJ, D’Auro se negó a hacer comentarios. Pero sus allegados indicaron que Rial no habría informado sobre Noyante Trading Limited en el juicio de divorcio.

En contrapartida, Rial insistió a través de sus allegados en que dio de baja la sociedad en 2016.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR). El equipo ecuatoriano está integrado por Mónica Almeida y Paul Mena (El Universo, de Ecuador).

