Pese a la intransigencia de Milei, el Gobierno envía señales para ceder ante el conflicto universitario

La extensión del conflicto universitario con paros, tomas y clases públicas parece haber hecho mella en el corazón del Gobierno. En la Casa Rosada tomaron nota sobre el reclamo educativo y en las últimas horas se comenzaron a ver movimientos oficiales buscando ceder, pese a la intransigencia política que quieren demostrar los libertarios. Sin embargo la disputa aún está lejos de zanjarse porque para las próximas horas hay en agenda nuevas acciones para visibilizar la problemática.

Una primera señal del nuevo rumbo que Javier Milei quiere impregnarle al conflicto ocurrió ayer en la reunión de la mesa política ampliada entre funcionarios y los bloques aliados de Diputados, no solo el PRO y el MID de Oscar Zago, sino también la UCR, con Rodrigo de Loredo a la cabeza. El Gobierno aceptó cambiar parte de la redacción del artículo del Presupuesto 2025 que destina $3,8 billones para las universidades. Por ahora se trata de un cambio cosmético, sin aceptar el reclamo de los rectores de $7,2 billones para que las casas de altos estudios funcionen el año que viene.

Desde el oficialismo además juraron que no se suspenderán las leyes de financiamiento educativo y de investigaciones científicas, ítems que representan el 6% y el 1% del PBI, respectivamente. No trascendieron sobre qué partidas resignará Milei esos montos, ya que el proyecto de Ley de Leyes contempla una regla de déficit cero en las arcas del Estado. La oposición menos blanda salió con los tapones de punta sobre ese giro oficialista.

Pero el Gobierno está obligado a incorporar cambios al proyecto ante la necesidad de blindar el apoyo de los opositores blandos, como son los radicales y las fuerzas provinciales. Hay un apuro oficial porque la intención es sancionar la ley antes de fin de año. En ese marco es que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, expone este jueves en la comisión de Presupuesto de Diputados, donde está en tratamiento el Presupuesto 2025.

La presencia de Torrendell en el Congreso se confirmó ayer temprano, quebrando la lógica autoimpuesta por La Libertad Avanza de que los funcionarios del Ejecutivo se presenten en la Cámara baja los días martes. Anteayer la protesta universitaria llegó a las puertas de Balcarce 50, cuando docentes y alumnos que estaban en clases públicas en la Plaza de Mayo increparon duramente a Milei al salir al balcón para saludar a algunos simpatizantes por su cumpleaños.

En paralelo a la exposición del funcionario, los estudiantes preparaban una clase pública en frente del Congreso. Por la tarde tenían pensado reunirse con la mesa de transporte y la UTEP para confluir en el paro del sector el próximo 30.

Educación y Ciencia

El radicalismo buscó hacerse con un triunfo el hecho de que el Gobierno aceptara cambios en materia educativa. La comitiva que encabezó De Loredo en la Rosada –en medio de la ruptura del bloque tras la conversión de cuatro de sus diputados que acompañaron el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario– ratificó un “semáforo” legislativo del bloque donde remarcaron en rojo que no se suspenda la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Ciencia y Técnica.

Los libertarios aceptaron la sugerencia, según dejó trascender públicamente el propio De Loredo. Comandaron el cónclave por el Ejecutivo el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Pero ex socios de la UCR en Juntos por el Cambio salieron duramente a cruzarlos.

“El ‘supuesto acuerdo’ para no suspender las metas de inversión no tiene ninguna consecuencia real ni material. Son metas que se incumplen desde la sanción de la ley, que solo se respetó en 2015”, afirmó desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que le endilgó a De Loredo: “Rodrigo, es hora que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política. No engañen a la sociedad para justificar sus actos de cinismo, que distorsionan la representación política que los ciudadanos nos confiaron”.

Según el lilito, las metas de la Ley de Financiamiento Educativo (6% del PBI) y la Ley de Ciencia y Técnica (1%) se incumplen desde por lo menos 2016. “Será el presupuesto en educación más bajo en relación al PBI desde 2013”, apuntó Ferraro. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación (OAE) calculó que las partidas nacionales serán del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y en 2023 (1,48%).

El conflicto universitario

Fuentes parlamentarias aseguraron a elDiarioAR que la Casa Rosada también habría aceptado cambiar la redacción del artículo 17 del proyecto de Presupuesto que habla sobre el financiamiento universitario. La modificación puntual sería sobre el apartado que versa sobre las transferencias, que estipula que el ministerio de Capital Humano “podrá interrumpir las transferencias de fondos” en caso de que las universidades no presenten ante la subsecretaría de Políticas Universitarias información oficial “para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”.

Aún está en debate qué cantidad de recursos finalmente le asignará Milei a las universidades, porque las estimaciones del Ejecutivo distan mucho de lo que calculan los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los titulares de las casas de altos estudios reclaman que los $3,8 billones que les destina el Presupuesto 2025 deje de ser un límite infranqueable y se convierta en una base para discutir más fondos, que en su gran mayoría se destinan a los salarios de los trabajadores, tanto docentes como no docentes.

La diferencia en porqué los rectores estimaron gastos de $7,2 billones para su funcionamiento el año que viene tiene que ver con que los sueldos que estipulan le ganan a la inflación, mientras el Gobierno hizo sus cálculos con los salarios correspondientes a este año, muy por debajo del índice de precios. Para el 2025 Milei estipula una inflación de apenas 18,3% interanual, una caída estrepitosa al índice de precios 2024, que bancos y consultoras nacionales e internacionales prevén que estará en el próximo diciembre en 141%.

“Que el techo del 3,8 sea un piso y no un techo me parece bueno. Lo más cercano que estemos al siete por ciento va a ayudar a destrabar el conflicto”, dijo a elDiarioAR el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, presidente del CIN y de extracción radical, una de las patas principales del frente armado con los gremios y los estudiantes nucleados en la FUA.

El rector analizó que el conflicto en las facultades “ya tuvo su peor momento”, y anticipó que irá decreciendo en los próximos días. “La lógica de las tomas no conduce a una solución en el corto plazo”, apuntó Moriñigo contra las bases de estudiantes más radicalizados, que en muchos casos superaron el deseo de los centros de estudiantes –en su mayoría controlados por la Franja Morada– para llevar adelante las tomas. Para hoy hay en agenda en facultades de universidades de todo el país nuevas asambleas de alumnos.

El académico reconoció que la expectativa de las universidades está en cómo se desarrolle el debate dentro de Diputados, aunque no hubo un diálogo formal con el Gobierno desde la última marcha federal del 2 de octubre. “Todavía estamos lejos de llegar a un acuerdo, pero estamos confiados de que en el presupuesto consigamos algún aumento”, señaló Moriñigo. Y admitió que el horizonte del conflicto es 2025, ya que con el veto Milei obturó cualquier posibilidad de que los actuales sueldos de los docentes y no-docentes le empaten a la inflación luego de otorgarles unilateralmente un aumento de 6,8%, lo que fue rechazado por los gremios. En ese marco, Moriñigo afirmó: “Lamentablemente los salarios este año no se van a poder recomponer; le hicimos pagar el ajuste a los trabajadores universitarios”.

MC/JJD