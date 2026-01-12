Sin pruebas, el Gobierno acusa a grupos mapuches por los incendios pero la justicia lo desmiente

Los incendios en Chubut ya quemaron 12 mil hectáreas y se extinguieron 22 de los 32 focos. En ese marco, el Gobierno reforzó su falsa acusación contra “grupos mapuches” como posibles responsables de los focos ígneos. Sin embargo, las autoridades judiciales de Chubut desacreditaron esas versiones por falta total de pruebas.

A través de comunicados y posteos en X, el Ministerio de Seguridad de la Nación y Patricia Bullrich atribuyeron los incendios a “grupos terroristas autodenominados mapuches”. En su cuenta oficial, la cartera aseguró que se investigan “hechos deliberados e intencionales” y que los “indicadores preliminares” vinculaban a estos grupos con actos de “terrorismo ambiental”. Prometieron además que identificarán, detendrán y llevarán a la Justicia a los responsables.

En redes sociales también circularon declaraciones duras, como las de la exministra Patricia Bullrich en X: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas.”

Estas afirmaciones siguieron una línea de discurso ultra que asocia a comunidades mapuches con violencia organizada y terrorismo, una narrativa que ha sido repetida por sectores del oficialismo en distintos momentos.

La justicia provincial lo desmiente tajantemente

Contrariamente a las versiones oficiales del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Chubut, Carlos Díaz Mayer, negó cualquier vínculo entre los incendios y los pueblos mapuches, descartando esa hipótesis por completo según su investigación hasta ahora. Díaz Mayer sostuvo que no existen pruebas ni indicios que respalden la participación de grupos mapuches en el inicio de los incendios, y pidió evitar especulaciones que no se sostienen en la evidencia judicial.

“Tenemos varias líneas de investigación abiertas y no descartamos ninguna por el momento”, dijo Días Mayer pero aclaró que las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación: “Descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”, dijo en declaraciones radiales. “Nuestro perito detectó la presencia de acelerantes como combustibles en el lugar donde se habría iniciado el fuego”, explicó.

El fiscal explicó que la investigación aún sigue abierta y cuenta con varias líneas de pesquisa, pero remarcó que ninguna apunta a relaciones con grupos organizados, y que por el contrario las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación. Entre otros datos, confirmó la presencia de acelerantes como combustibles en el foco del incendio en Puerto Patriada, pero no identificó responsables ni redes organizadas detrás del hecho.

Además, Díaz Mayer subrayó la complejidad de reconstruir lo sucedido debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en la zona al inicio del fuego, lo que obliga a descartar múltiples hipótesis sin encontrar hasta el momento pruebas concretas sobre autorías.

Los incendios han dejado más de 12.000 hectáreas afectadas y movilizado recursos federales y provinciales para combatir las llamas. Aunque el origen intencional del siniestro figura como una de las hipótesis de trabajo —respaldada por la presencia de acelerantes— no hay hasta ahora identificación de responsables ni evidencia sólida que sostenga la versión de la Casa Rosada sobre participación de grupos mapuches.

MC