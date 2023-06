Querella de la Vicepresidenta reclama el secuestro del celular de Milman como prueba “esencial”

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó, este jueves, ante la Cámara Federal porteña, el secuestro del teléfono celular del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en la causa que investiga el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.

“Ninguna prueba desincriminó para nada a Gerardo Milman”, advirtió el abogado Marcos Aldazábal, para quien es “esencial” realizar una pericia al celular del diputado como consecuencia de la frase que se le adjudica, en los días previos al atentado: “Cuando la maten, voy a estar en la Costa”.

El abogado de Milman, Manuel Barros, por su parte, explicó en la audiencia del Tribunal de Apelaciones que no existen motivos para que se secuestre el dispositivo de su defendido. Destacó, además, casos en los que las pericias a los celulares no contribuyeron a la causa, como sucedió con la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Se abrió el teléfono con consecuencias bastante feas, mostraron todo y no hacía a la investigación”, expresó.

Pese a los argumentos del abogado defensor, el fiscal José Luis Agüero Iturbe ya dictaminó que debe ordenarse el secuestro del celular de Milman. “No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas”, aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal.

El presunto involucramiento del diputado, conocido como “pista Milman”, fue denunciado el pasado 23 de septiembre por Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, quien dijo que lo había escuchado hablar del atentado antes de que ocurriera en el bar Casablanca, el 30 de agosto. Las dos asesoras que acompañaban a Milman aquel día negaron que se haya pronunciado tal frase.

La exsecretaria del diputado, Ivana Bohdziewicz, sin embargo, aseguró que Milman le facilitó un “perito” para que se borrara información de su celular. La maniobra se realizó en su presencia en una oficina de la ex ministra de Seguridad y ex titular del PRO, Patricia Bullrich, según declaró.

ACM con información de Télam