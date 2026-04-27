Renunció el secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, que no había declarado siete departamentos en Miami

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que, a través de una investigación periodística, quedara expuesto que omitió declarar siete departamentos en Miami. Su lugar será ocupado por Fernando Herrmann, mientras que Mariano Plencovich, asumirá como secretario de Transporte.

A esos inmuebles que posee en Estados Unidos, se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El motivo de la renuncia fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que “cometió un error” al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

El ex funcionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

Frugoni habría adquirido, a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC —que, según consta en Estados Unidos, fueron constituidas por el funcionario argentino—, siete departamentos de lujo en Miami. También se mencionan cuentas bancarias sin declarar.

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares, según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuada en 216.000 dólares. La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares. Y la cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares, de acuerdo a la información publicada en La Nación.

En tanto, el quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach, es el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach, propiedad que Frugoni adquirió el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845, de la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado. Si bien la valuación fiscal de la propiedad para 2025 asciende a 230.000 dólares, la tasación que circula en portales inmobiliarios de la unidad de tres ambientes y dos baños, con 136 metros cuadrados cubiertos, ronda los 310.500 dólares. El funcionario del Ministerio de Economía figura como su único titular.

El pasado miércoles, desde A24 revelaron que Frugoni admitió que era “todo verdad. Cometí un error”, y que le aclaró al periodista Nicolás Wiñazki que estaba “rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos”.

Frugoni reemplazó desde diciembre pasado en el cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura a Martín Maccarone, amigo y socio en negocios financieros y de la construcción del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ocupó el cargo durante 14 meses sin oficializarse en el Boletín Oficial.

El funcionario de las propiedades en Miami es arquitecto y cuenta con 34 años de experiencia en el sector de la construcción y la infraestructura. Fundó la empresa C&F Construcciones y luego se desempeñó en compañías internacionales, donde incorporó metodologías de gestión, nuevos procesos de trabajo, técnicas de conducción de equipos y combinó el ejercicio privado con funciones de gestión pública, especialmente vinculadas a grandes proyectos de infraestructura urbana y de transporte, de acuerdo a su perfil profesional.

En agosto de 2025, Frugoni había sido designado Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo clave en la supervisión de servicios concesionados, lo que reforzó su perfil en áreas vinculadas a infraestructura y transporte a nivel nacional.

Quién es Fernando Herrmann

Fernando Herrmann llegó a la gestión pública el 22 de enero de 2026, cuando fue designado secretario de Transporte de la Nación en reemplazo de Luis Pierrini, quien había presentado su renuncia por motivos personales.

Es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano en 1986 con orientación en sistemas constructivos especiales. Posee además un Executive Master in Business Administration (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), cursado durante la década del 90. Desde 1992 dirige el Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados, una firma dedicada a proyectos, dirección y gestión de obras de arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a un perfil que publica Perfil.

Entre sus trabajos se encuentran la remodelación y ampliación de la Clínica Bazterrica, parte del diseño del Hotel MDQ, un edificio corporativo en Las Lomas, una casa en Los Nogales y el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre decenas de proyectos desarrollados junto a sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens.

En paralelo, Herrmann fue socio gerente de Wilderstant SRL entre enero de 1990 y enero de 1992. Desde agosto de 2005 es socio gerente de Arquigrupo SRL. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como gerente de construcciones en CS Salud.

En el ámbito docente, dictó la materia Proyecto y Diseño Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires entre 1990 y 1993 y también enseñó en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Entre 2004 y 2008, Hermann ocupó cargos en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo: primero como consejero, a partir de septiembre de 2004, y luego como tesorero, desde 2006.

Con información de agencias.