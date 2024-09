Ricardo Quintela: “Creo que voy a ser el presidente del PJ”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se posiciona como el principal candidato a presidir el Partido Justicialista (PJ) luego de la renuncia de Alberto Fernández, quien dejó su cargo tras una denuncia por violencia de género presentada por la ex primera dama, Fabiola Yañez. Durante un encuentro de los mandatarios provinciales más intransigentes con el gobierno de Javier Milei, realizado en la Casa de la Provincia de La Pampa, en la ciudad de Buenos Aires, el riojano manifestó su intención de liderar el partido. “Creo que voy a ser el presidente del PJ. Me interesa trabajar por la unidad del peronismo. No estamos en contra de nadie. Estamos a favor de que todos comprendamos que la unidad hace la fuerza”, aseguró a periodistas.

Los gobernadores más críticos del gobierno de Milei se reunieron para unificar posturas sobre el presupuesto 2025 y definir una estrategia conjunta frente a la administración libertaria. El encuentro, además de Quintela, contó con la participación de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Entre los principales temas de discusión estuvo la preocupación por el freno de la obra pública nacional y el desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones en 13 provincias, una medida que ha afectado a miles de jubilados y pensionados.

Quintela criticó duramente las políticas de Milei, acusándolo de ser “insensible” y de tomar decisiones que perjudican a los más vulnerables. “Le pasa $400.000 millones a la Capital, que no son para los capitalinos sino para el manejo de una familia. Todos sabemos a quién me refiero. Y le quita la posibilidad de un aumento a los jubilados, que son $60.000 por cada uno”, afirmó Quintela, en referencia al reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño, que encabeza Jorge Macri (PRO), por el traspaso de 31 líneas de colectivos a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El mandatario riojano también lamentó las descalificaciones de Milei hacia las políticas sociales, asegurando que el gobierno libertario “vive ofendiendo e insultando”, lo cual dificulta el diálogo y la construcción de consensos en el ámbito parlamentario.

Nueva conducción

Además del debate sobre el presupuesto, los gobernadores discutieron la sucesión de Alberto Fernández en la conducción del PJ. Quintela, quien aparece como el candidato con mayores avales para liderar el partido, recibió el apoyo explícito de Kicillof durante su visita a La Rioja para el acto de presentación de la nueva Constitución provincial, el pasado 9 de agosto. El respaldo de Kicillof podría ser decisivo en las elecciones internas programadas para el 17 de noviembre, donde el PJ busca redefinir su liderazgo en un momento crítico para la política argentina.

Durante el encuentro también se abordó la discusión de los pliegos del juez Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla, ambos impulsados por el gobierno de Milei para la Corte Suprema, lo que provocó un nuevo foco de tensión entre los sectores peronistas y el oficialismo. No estuvieron presentes en la reunión los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes han mantenido una relación más cercana con la administración de Milei.

JJD, con información de NA