Rodríguez Larreta lanzó su campaña con un video en redes: “Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio”

Horas después del anticipo con una imagen desde el kilómetro 0 de la Ruta 40, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este jueves su precandidatura a presidente en las próximas elecciones para las que competirá en las PASO de Juntos por el Cambio, hasta ahora, con Patricia Bullrich, Gerardo Morales y María Eugenia Vidal. Elisa Carrió también había manifestado su intención de participar en la disputa interna.

Tal como estaba anunciado, el alcalde porteño se lanzó a la presidencia a través de un video que compartió en sus redes sociales en el que aseguró que era el puntapié inicial “del camino de la gran transformación”, y agregó: “No se trata de ser presidente, yo quiero ser un buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”.

Este miércoles, Rodríguez Larreta anticipó el spot con una foto del kilómetro 0 de la Ruta 40 y el faro de Cabo Vírgenes, a 133 kilómetros de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hogar de la familia Kirchner, con la frase “es hora de animarnos a transformar el país para siempre”. Con el hashtag #Hora2023, la publicación se realizó a las 20:23 para jugar con el año electoral.

Con el faro de Cabo Vírgenes de fondo, lugar elegido por ser “el punto de partida de un mensaje de unión y de la necesidad de un rumbo para terminar con la grieta”, Rodríguez Larreta recalcó que quienes se benefician con la división “son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina”, sentenció en el spot, al tiempo que aseguró querer “un país donde nos respetemos los unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado”.

De acuerdo al jefe de Gobierno porteño, “la presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación. No la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos”, remarcó.

Hora antes, María Eugenia Vidal había inaugurado un búnker de campaña en Retiro con la presencia del expresidente Mauricio Macri. Por otra parte, el gobernador de Jujuy y líder de la UCR, Gerardo Morales, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, ya habían iniciado su camino en la disputa por quedarse con la candidatura oficial de Juntos por el Cambio para las elecciones de octubre. Antes, Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, también había manifestado deseos de postularse.

El texto completo del video de Rodríguez Larreta

“Un faro es la señal para saber adónde vamos. O adónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro cero de la ruta 40. Que es la ruta que une toda la Argentina.

Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos: no queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros.

Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor.

Ahora la pregunta del millón es: ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos los unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado.

A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que “se llega”. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación. Que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos.

Lo mío es laburar y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada.

No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita“.

