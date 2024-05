Se rompe el bloque del PRO en la Legislatura bonaerense por la interna entre Macri y Bullrich

El bloque del PRO en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se romperá en las próximas horas, tras la profundización de la interna entre el ex presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

De esta manera, el partido fundado por Macri quedará dividido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

La sangría será mayor en la Cámara baja, donde dejarán el espacio cinco diputados, contra solo uno que lo hará en la Cámara baja.

Se trata de los bullrichistas Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti, Florencia Retamoso y Fernando Compagnoni. Mientras que en la Cámara alta, el portazo lo dará la senadora y titular del PRO provincial, Daniela Reich.

El anuncio se podría concretar este martes en una conferencia de prensa que convocarán los allegados a la ministra de Seguridad, que se encuentra cada vez más cerca de Javier Milei.

Teniendo en cuenta la sintonía entre Bullrich y el Gobierno nacional, y su deseo manifiesto de plegar al PRO y La Libertad Avanza (LLA), se avanza con la concreción de un interbloque entre el bullrichismo y la LLA.

En las últimas horas, el diputado nacional Cristian Ritondo, uno de los perfiles más altos del PRO y espada de Macri, apuntó contra Bullrich: “Aquellos que creen que el PRO tiene que ser de La Libertad Avanza que se vayan a La Libertad Avanza”.

“Que se vaya y que se afilie a La Libertad Avanza si ella quiere, no hay ningún problema. Es una decisión personal, como cuando tomó la decisión personal de ir al Gobierno. Ella ya no es la presidenta del PRO, es Macri”, afirmó Ritondo, a quien Macri quiere como presidente del PRO de Buenos Aires, cargo que hoy ocupa Reich, esposa del intendente de Tres Febrero, Diego Valenzuela.

Hace poco más de 10 días, Macri tomó oficialmente el control del PRO y fue elegido como su presidente, en su intento por mantener el equilibrio interno, y desplazó a Bullrich.

El ex mandatario nacional no quiere una fusión total con el oficialismo, ya que entiende que no tienen la misma identidad partidaria con los libertarios.

Además, quiere a Ritondo al frente del PRO provincial, pese a que Reich tiene mandato hasta 2026, algo que el ex presidente quiere acortar.

Bullrich, por su parte, espera avanzar hacia la unión total con LLA, aunque ello signifique perder la marca PRO.

CRM con información de la agencia NA