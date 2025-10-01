Senado: el kirchnerismo fracasó en el intento de interpelar a Karina Milei por los audios de Spagnuolo

El kirchnerismo fracasó este miércoles en su intento por concretar la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en ese organismo.

La bancada mayoritaria del Senado debió conformarse con una citación sin fecha para el ministro de Salud, Mario Lugones, que recién podría recalar en el recinto en la sesión que seguirá a la de este jueves, según aclara el dictamen.

De esta manera, Lugones deberá rendir cuentas por las pensiones no contributivas por invalidez en ANDIS; sobre la situación en Hospital Garrahan y sobre el uso del fentanilo contaminado, un tema de crucial importancia en Argentina pero que quedó relegado por en la vertiginosa agenda.

Una curiosidad sobre la operación para concretar las firmas de los dictámenes que buscaban sentar a la hermana del presidente Javier Milei en la Cámara alta fue la ausencia de senadores que impulsaron algunas de esas citaciones durante semanas.

Un elemento positivo para la Casa Rosada fueron los guiños recibidos por parte de aliados provinciales que integran la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que preside Pablo Blanco, para vaciar ese organismo: al ausentarse, contribuyeron a la falta de quórum de la reunión plenaria, lo que favoreció a Karina Milei.

Entre ellos resaltaron los nombres de los radicales Mariana Juri (Mendoza), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Eduardo Galaretto (Santa Fe), además de Martín Goerling (Misiones) y Andrea Cristina (Chubut), por el PRO.

Quien encabezó la serie de plenarios fue la senadora y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo.

Tanto Vigo como Blanco, y también la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, coincidieron en que la convocatoria a Lugones se realice fuera del período electoral, que concluirá el 26 de este mes con las elecciones legislativas nacionales.

Con información de la agencia NA