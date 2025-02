Tiembla un vértice del “triángulo de hierro”: por primera vez le adjudican un error a Santiago Caputo

Canal TN, la noche del lunes, Javier Milei habla sobre $LIBRA. La audiencia, cautiva: es la entrevista más esperada desde el posteo en X, el viernes a las 19.01. El Presidente insiste en que “tuiteó desde su cuenta personal”. Jony Viale, el entrevistador, recarga: “Pero ya te diste cuenta que sos Presidente, me lo dijiste”. Devuelve el Presidente: “Pero mi cuenta es mi cuenta personal”. Viale enfatiza: “Pero sos el Presidente”. Es el momento en que Santiago Caputo entra en plano, se acerca a Milei y le susurra algo al oído. La nota vuelve a empezar, prolija, en una ilusión de continuidad que se derrumbará al rato, cuando se filtre la secuencia que fue borrada. Horas después, el vocero Manuel Adorni contará en A24 que el Presidente le dijo al asesor que fue “innecesario” haber interrumpido la nota. Por primera vez el Ejecutivo le adjudica un error al “arquitecto del triunfo”.

Santiago Caputo, 41 años, lleva tatuado en el antebrazo derecho una frase en ruso que dice esto: “Una cabaña, una casa de campo y una cuenta de ahorros, un barco, un coche y un garaje calmarán mis deseos”. Podría ser el anhelo de un tipo común que evita los primeros planos. Pero el Presidente lo colocó, incluso antes de llegar a Casa Rosada, en uno de los vértices del “triángulo de hierro” junto a su hermana Karina. Para el columnista e historiador Carlos Pagni, Caputo es “El Mago del Kremlin”, en alusión a la novela del italiano Giuliano Da Empoli. Para Crisis Revista, Caputo es “El Mago del Off (the record)”, una forma de dar cuenta de que el asesor mantiene –y aceita– el contacto con la prensa. Caputo tiene un ejemplar de Da Empoli. Lo que no tuvo, al menos al momento en que linkearon al protagonista del libro con él, es tiempo de leerlo.

La entrevista a Milei se grabó ayer, lunes, entre las 15 y las 16:15 en el despacho presidencial. elDiarioAR pudo saber que la nota en crudo fue enviada al canal con validación presidencial. TN cuenta con cuatro áreas de edición: noticiero, redes sociales, sitio web y YouTube. En el noticiero editaron la entrevista tal cual se vio en “¿La ves?”, el programa conducido por Viale. En el área de YouTube dieron por hecho que el archivo que estaban por subir era el que ya habían editado para el vivo. Se equivocaron. Alguien vio la entrevista on demand, posteo el recorte en redes y se viralizó. ¿Operación? ¿Impericia? ¿Escasez de recurso humano? En los pasillos de la señal se habla más de “precarización laboral” y “no tener tiempo para chequear” que de una estrategia para desestabilizar al Gobierno. La atendible, aquí, es que el equipo periodístico que fue a hacer la nota no se llevó el material sino que dejó en manos de la Rosada el visto bueno.

“Santiago Caputo tiene el defecto de la excelencia”, describió Adorni. Un piropo raro. Mientras Vocería tiene un rol tradicional, el área en manos de Caputo es una novedad acorde a la época. Bajo su cargo está la comunicación digital del Gobierno, él diseña la narrativa que la militancia activa en las redes sociales. Como en un diagrama de Venn, los círculos de poder de Adorni y Caputo a veces se enciman.

La tropa digital fidelizada adora a Santiago Caputo. Hay motivos. En tiempo de campaña presidencial, el asesor bajó una línea que no solo fue clara, fue efectiva. Caputo planteó que si sólo se atacaba al kirchnerismo, La Libertad Avanza le estaría haciendo la campaña a Juntos por el Cambio que era, en el imaginario social, la oposición más clara al oficialismo de entonces. Sugirió convertir en blanco a todo aquel que se nombrara político: casta son todos. De esa manera, La Libertad Avanza controló la conversación pública. Los militantes de redes eran ases de la provocación. Ostentaban el dominio de la velocidad y la picardía. Estaban en los foros y en los canales de streaming. En asados y partidos de fútbol.

Caputo se acercó a La Libertad Avanza de la mano de Ramiro Marra en 2021. Se habían conocido en la escuela secundaria Manuel Belgrano. Cuando fue recomendado a Javier y Karina, Caputo había pasado por la consultora de Jaime Durán Barba y se dedicaba a la consultoría política en una empresa que había fundado con otros socios, Move. En la campaña a diputado de Javier, Caputo apenas dio algunos consejos sobre cómo comunicar. Para 2023 el asesor no sólo estaba alineado con la propuesta ideológica de Javier, también se había ganado la confianza de Karina: creía, como ella, que su hermano sería el próximo presidente de la Argentina. Se volvió un ladero de los hermanos. Adorni no había entrado en escena. Con un pasado de forista en la era pre-Internet y de gerente de concesionarias a tuitero estrella y columnista, fue nombrado vocero.

En lo que va de la gestión, la secretaria General acumula Poder. Karina da y quita. Adorni posa en las fotos que la hermana se toma con Thor, el boyero de Berna, y la acompaña en las jornadas de afiliación partidaria. El vocero es otro alfil en territorio macrista, su nombre suena como candidato en representación de los porteños en las próximas elecciones. A Caputo, en cambio, le puso un vigilante en la puerta de la oficina en la Rosada. Karina encomendó a la Casa Militar apostar a un agente acaso, quizás, para evitar que el asesor tenga contacto con la prensa acreditada. Acaso, quizás, para saber con quién tiene contacto el asesor.

Los millennials (nacidos entre 1982 y 1994) y los centennials (entre 1995 y 2009) conforman el 40% del padrón: son la base de la pirámide poblacional. Sin ellos ganar una elección es muy difícil. Según sondeos de privados publicado post balotaje, el 70% de las personas entre 16 y 24 años habría votado a La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales.

A poco más de un año del triunfo, el escándalo de $LIBRA impacta sobre el segmento que más le interesa a La Libertad Avanza: los jóvenes de entre 16 y 30 años, en su mayoría varones. Es “el corte de oro” para el mileísmo. Expulsados del mercado laboral tradicional, consumistas y pegados a las pantallas, los “16-30” son los que se enganchan con las aparentes facilidades del “mundo cripto”: hacer guita rápido desde un sillón de gamer. En las redes sociales hay chicos que cobran por cursos, capacitaciones y mentorías con la promesa de “hacer dinero sin esfuerzo”. Mauricio Novelli, el joven de 29 años creador de Tech Forum, quien le acercó la idea de $LIBRA al Presidente, es un ejemplo.

A todo esto, en la entrevista con TN, el Presidente asumió el error por el que “se comió el cachetazo”. No apuntó a Novelli. Tampoco al singapurense Julián Peh, de Kip Protocol. Ni a Hayden Mark Davis, “el cerebro” detrás de $LIBRA.

Javier Milei es una referencia para muchos jóvenes interesados en operar con monedas virtuales. Es un verdadero influencer. Lo demostró en su tiempo de candidato presidencial. En octubre de 2023, días antes de las Generales, lo consultaron en una entrevista sobre los plazos fijos. Milei respondió: “Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”. Sus declaraciones dispararon el dólar. Alberto Fernández, presidente entonces, lo denunció por “intimidación pública”. Milei terminó dando una conferencia de prensa en Bull Market, la financiera de Ramiro Marra, hoy expulsado de La Libertad Avanza.

