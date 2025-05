Dónde voto: Consultá el padrón electoral para la Ciudad de Buenos Aires

El padrón electoral para la Ciudad de Buenos Aires ya está disponible para que todos los porteños puedan buscar dónde votan este domingo 18 de mayo.

Hay que recordar que los ciudadanos van a acudir a las urnas el domingo 18 de mayo, para participar de las elecciones legislativas en CABA. En la pantalla del sistema de Boleta Única Electrónica con el que se realizan los comicios aparecerán los candidatos para renovar 30 bancas de la Legislatura municipal, equivalentes a la mitad del recinto.

El pasado 18 de abril, la justicia electoral del distrito puso a disposición de la ciudadanía el padrón electoral para consultar todos los detalles del lugar de votación.

Cómo consultar el padrón en CABA

Los ciudadanos que residen en CABA y están habilitados para votar en las elecciones legislativas pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo. El sitio oficial de la CNE (Cámara Nacional Electoral) solicita, primero, indicar el distrito.

Luego es necesario completar el casillero con el número de DNI, seleccionar el género y rellenar el campo de verificación.

La consulta permite conocer con exactitud la información sobre el lugar de votación, con el nombre del establecimiento y dirección, el número de mesa y el número de orden para el acto electoral de mayo.

En esta oportunidad, y tal como sucederá en las elecciones legislativas de octubre, en CABA no habrá instancia de elecciones primarias, dado que las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) quedaron suspendidas en la Ciudad, al menos en la votación de 2025.

Los ciudadanos porteños que, por algún motivo, no aparezcan en el padrón definitivo de las elecciones legislativas 2025 no podrán emitir su voto, ya que es la condición indispensable para ingresar al cuarto oscuro.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa. Están habilitados para votar 2.526.676 ciudadanos empadronados, según el último registro. Podrán hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI verde.

DNI celeste.

DNI tarjeta.

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

