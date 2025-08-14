¿Vuelve Hannah Montana? Miley Cyrus y el video viral que inició la especulación de un revival

Los fans de algunos de los éxitos más relevantes de Disney Channel están de enhorabuena, porque ven reuniones como la de Demi Lovato con los Jonas Brothers en el primer concierto de la gira en la que el grupo está conmemorando su 20 aniversario, ‘Jonas20’, pero este no es el único regreso que llega próximamente.

La vuelta de Hannah Montana ha ocupado las tendencias recientes después de un video viral que circuló por redes sociales en el que se podía ver la peluca que utilizaba Miley Cyrus en una serie que a España llegó el 6 de septiembre de 2006 y con la emisión de su último episodio el 25 de marzo de 2011.

¿Qué se sabe del regreso de Hannah Montana?

La serie, que fue nominada a premios Emmy, se centraba en la doble vida de Miley Stewart que luego era estrella del pop como Hannah Montana, pero nadie sabía que eran la misma persona, ambas interpretadas por Miley Cyrus, que compartía programa con su propio padre, Billy Ray Cyrus, y los actores Emily Osment y Mitchel Musso.

La serie de Disney Channel creó una banda sonora de gran éxito con canciones como la principal ‘Best of Both Worlds’ y ‘Nobody’s perfect’ y recaudaría un total de 54 millones de dólares con su música, con un 20 aniversario que se acerca y que ha llevado a especulación por un posible especial.

Es de hecho el próximo 24 de marzo de 2026 en el que se cumplen dos décadas de su estreno en Disney Channel en Estados Unidos y sería la fecha marcada para un evento especial del que se sabe poco más que lo que ha dicho Miley Cyrus en una entrevista reciente.

La cantante comentó que existirá un evento especial del que no hay confirmación por parte de Disney, y del que no se sabe si se tratará de enfocar más en la música o en la propia serie, pero sobre el que podría haber información recientemente.

La reconciliación de Miley Cyrus con Hannah Montana

El regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario es posible también debido a la reconciliación su personaje que ha tenido la cantante Miley Cyrus, que en una entrevista se refirió así a ella: “Realmente fue el comienzo de todo esto lo que se sienta aquí hoy. Sin Hannah, realmente no existiría esta versión de mi”.

Lo que queda más claro es que es poco probable que la vuelta de Hannah Montana se dé con una gira de conciertos, debido a que la propia artista reconoció que tiene un problema con su voz que le genera gran molestia en sus actuaciones en directo.

El personaje de Hannah Montana tuvo su momento especial cuando en agosto de 2024 fue incluida en el Salón de la Fama de las Leyendas Disney, siendo la más joven en hacerlo. Un hecho que han conseguido gracias a ser la serie más vista del canal y con récord de episodios con audiencias de 10,7 millones de espectadores y una película que alcanzó los 169,2 millones de dólares a nivel mundial.