Qué se vota en Santa Fe: cómo es la Boleta Única y quiénes son los candidatos

La Argentina renueva legisladores este domingo 26 de octubre y tanto el oficialismo como la oposición pelearán voto a voto para ver cómo quedan conformadas las cámaras del Congreso de cara a los próximos dos años de gestión de Javier Milei, mientras que las fuerzas minoritarias buscan engrosar su representatividad en Diputados y Senadores.

En estos comicios, en los que todo el territorio utilizará la Boleta Única de Papel, se eligen 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara, compuesta por 72 representantes) y 127 diputados nacionales (la mitad de los 257 totales).

Pero no todos los distritos votan lo mismo. Mientras que las 24 jurisdicciones eligen diputados, solo en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se renuevan senadores.

En tanto, Mendoza (24 diputados y 19 senadores provinciales), Catamarca (21 diputados y ocho senadores provinciales), Santiago del Estero (elige gobernador y vicegobernador, 20 diputados provinciales, 163 concejales municipales e intendencias en Clodomira y Villa Atamisqui) y La Rioja (18 diputados provinciales) también votan autoridades locales, algo que ya hicieron Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y la provincia de Buenos Aires porque optaron pos desdoblar las elecciones.

¿Cómo se eligen los diputados nacionales?

La Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 257 miembros, quienes son elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios.

La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año, se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

¿Cómo se eligen los senadores nacionales?

La Cámara de Senadores de la Nación está conformada por 72 miembros, y su integración se renueva por tercios cada dos años. En esta ocasión, finalizan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores, quienes son votados de manera directa y en una única elección.

¿Cómo se distribuyen las bancas en el Senado?

La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.

Cargos a elegir en Santa Fe

En Santa Fe hay 2.815.453 electores habilitados a sufragar este 26 de octubre. Se renuevan 9 bancas en la Cámara de Diputados:

3 del PRO

2 de UXP

1 de Unidos

1 de Encuentro Federal

1 de Democracia para Siempre

1 de Defendamos Santa F

La Boleta Única de Papel

Los partidos que se presentan

Hay 16 frentes electorales para elegir las 9 bancas de diputados nacionales por Santa Fe:

La Boleta Única de Papel de Santa Fe para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 16 listas que se presentan.

La Libertad Avanza

Agustín Andrés Pellegrini

Yamile Vanesa Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Loana Ravera

Germán Cristian Pugnaloni

Ludmila Liset Radolovich

Matías Nicolás Tomasi

Silvia Rosana Nardín

Fabricio Dellasanta

Fuerza Patria

Caren Estefanía Trepp

Agustín Oscar Rossi

Alejandrina Belén Borgatta

Oscar Ariel Martínez

María Fernanda Gigliani

Pablo Darío Corsalini

Silvana María de los Ángeles Teisa

Roque Javier Ojeda

Evelyn Cecilia Roa

Provincias Unidas

Gisela Scaglia

Pablo Gustavo Farías

Melina Caren Giorgi

Rogelio Biazzi

Natalia María Verónica Corona

Fabián Francisco Peralta

Nadia Guadalupe Doria

Jorge Daniel Paladini

Betina Inés Florito

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Franco Emanuel Casasola

Carla Deiana

Adolfo Jaime Columbich

María Fernanda Gutiérrez

Nicolás Andrés Rapanelli

Selena Denise Grimalt

Alejandro Mariano Parlante

Verónica Daniela Bravo

Facundo Martín Fernández

Movimiento al Socialismo

César Rojas Esquivel

Ayelén Velizan

Iván Pilcic

Marianela Ponce

Luis Nine

Constanza Bosio

Gabriel Lorenzo Ripoll

María Verónica Servin

Mauro Beas

Política Obrera

Marilin Gómez

Germán Lavini

Alicia Escudero

Gustavo Fenoy

Stella Maris Giudice

Christian Miguez

Natalia Jaime

Brian Murphy

Silvia Díaz

Coalición Cívica ARI

Eugenio Daniel Malaponte

María Inés Masino

Carlos Enrique Javier Pujol

Andrea Martínez

Lautaro Candioti

María Julieta Molina

Lucas Demián Arzamendia

Patricia Susana Mansur

Leonel Esteban Vighetto

Movimiento Independiente Renovador

Juan Carlos Bianco

Silvia Cristina Attorresi

Roberto Edgardo Forchetti

Claudia Mariel Ramírez

Víctor Hugo Gauna

Liliana Palmira Sánchez

Marcelo Hernán Folch

María Alicia Alcocer

Armando Alberto Mujica

Defendamos Santa Fe

José Gaspar Lattuca

María Noel Montenegro

Manuel Alejandro Lafarga

Floriana Belén Marconi

Néstor Enrique Maggi

Pamela Alejandra Cocco

Alberto Marcelo Mozzatti

Francisca Beatriz Paz

Gustavo Oscar Asensio

Igualdad y Participación

Agustina Donnet

Damián Verzeñassi

Ana Narvaiz

Agustín González

Romina Sotelo

Marcelo Chavazza

Alejandra Carrizo

Horacio Ayala

Carina Ortega

Republicanos Unidos

Luciano Marcos Rossi

Georgina Montalbano Bogey

Rubén Oscar Voisard Rezola

Romina Soledad Giménez

Gastón Iván Méndez

Celia Antonia Segovia

Ovidio Roque Alberto Martínez

Gisela Fabiana Gutiérrez

Mario Juan Chamorro

Partido Autonomista

Raimar Ataide Da Costa

Noelia Samanta Vanina Mirabella

Chavo Ventura

Jesica Romina Reyes

Pedro Héctor Mariani

Patricia Viviana Mattioli

Walter Darío Enriquez

Rosana Beatriz Tasca

José Andrés de Cesaris

Compromiso Federal

Gabriel Felipe Chumpitaz

Alejandra Latosinski

Federico Eduardo Cutruneo

Claudia Beatriz Giménez

Daniel Hansen

Micaela Soledad Ortiz

Jorge Alberto Maya

Carina Mariel Rambaudi

Leandro David Fontanetto

Partido Fe

Pamela Ivana Perino

Juan Atilio Flaherty

Aldana Mariela Peirotti

Héctor Reynaldo Cardozo

Silvia María de Lourdes Elías

Norberto Ariel Paulón

Milagros Belén Gómez

Nicolás Armando Paiva

Mabel Oviedo

Frente Amplio por la Soberanía

Carlos Alfredo del Frade

Gabriela Adelina Sosa

Luciano Martín Vigoni

Vanesa Gabriela Oddi

Pablo Francisco Osvaldo Bosch

Mercedes Meier

Benigno Rubén Sala

Mariana Andrea Meza

Camilo Sebastián Di Croce

Nuevas Ideas

Eze Torres

Cristina Luciani

Luciano Exequiel Corti

Andrea Elisabet Mansilla

Daniel Alejandro Caramutti

Jesica María del Luján Navarro

Martín Aurelio Kemmerer

Sandra Moreno

Nicolás Saúl Spina

Dónde voto

¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI verde.

DNI celeste.

DNI tarjeta.

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

El día de la elección, los votantes deberán presentarse entre las 8:00 y las 18:00 en el local de votación asignado. Allí, el presidente de mesa entregará la boleta única firmada junto con una birome.

Dentro del cuarto oscuro, la persona encontrará una única hoja impresa a cuatro tintas, con las columnas de cada partido político (nombre, logo, número de lista) y las filas con las categorías en disputa. La clave es marcar con birome un solo recuadro por cada categoría.

Tipos de voto

Voto Afirmativo

Son votos afirmativos (o positivos) aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.

Voto nulo

Los emitidos mediante Boleta Única no oficializada. Y los emitidos mediante Boleta Única oficializada:

Con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría (la nulidad sólo afecta a la categoría en la que se hubiese producido la repetición de opciones).

En la que se hubiese roto algunas de las partes (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura de la Boleta Única),

Con inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida).

Cuando junta con la Boleta Única plegada se hayan incluido objetos extraños a ella.

Voto en blanco

Son votos en blanco aquellos en los que el/la elector/a no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

Voto recurrido

Son votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el/la fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Voto de identidad impugnada

Son votos de identidad impugnada aquellos emitidos por un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales.

