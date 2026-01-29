La Administración Trump suspende a los dos agentes que asesinaron a Alex Pretti en Minneapolis

Los dos agentes federales que asesinaron a Alex Pretti, enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos en Minneapolis, llevan de baja desde el tiroteo del sábado, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional este miércoles.

El anuncio se produce en un momento en que Trump parece mostrarse dispuesto a aliviar las tensiones en Minneapolis tras un segundo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración, aunque no había indicios de cambios significativos después de semanas de retórica agresiva y enfrentamientos con los manifestantes.

Aún está pendiente de saber si el departamento tomó medidas con respecto a los otros agentes involucrados en el asesinato del enfermero, como es el caso de quienes lo habían inmovilizado antes de que los dos agentes le dispararan y lo mataran.

Enfrentamiento previo con ICE

Pretti se vio envuelto en un altercado previo con agentes de ICE el 13 de enero, 11 días antes de que lo matasen. Un video publicado por el medio The News Movement lo muestra increpando a agentes subidos en un coche de la agencia migratoria y pateando las luces traseras del vehículo, tras lo cual los ocupantes se bajan y lo placan agresivamente.

“Una semana antes de que lo tiroteasen en la calle —pese a no amenazar a nadie— fue agredido violentamente por un grupo de agentes de ICE. Nada de lo que pasó [...] puede haber justificado el asesinato de Alex”, declaró a The Guardian Steve Schleicher, abogado de la familia.

Altos representantes de la Administración Trump, que defendieron enérgicamente el asesinato y mintieron sobre las acciones de Pretti, de 37 años, antes de su muerte, no han identificado públicamente a los agentes que le dispararon.

El domingo, Greg Bovino, quien entonces supervisaba las operaciones de la Patrulla Fronteriza del presidente Trump en MInneapolis, declaró a CNN que los agentes seguían trabajando, habían sido trasladados a otras ciudades y “muy probablemente estarían en funciones administrativas”.

La noticia llega mientras las autoridades de Minneapolis y la Policía del Capitolio de Estados Unidos investigan el ataque contra la representante por Minnesota Ilhan Omar, demócrata, que es una de las personas más insultadas por Donald Trump: un hombre la roció con una sustancia desconocida durante un acto público el martes por la noche, mientras ella criticaba las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Trump dijo a la ABC el martes por la noche que no había visto el video del ataque a Omar: “No pienso en ella. Creo que es una farsante. Probablemente, se hizo rociar ella misma, conociéndola”.

Stephen Miller, subjefe de Gabinete de Trump, llegó a decir este martes en la CNN que los agentes que mataron a Pretti después de que fuera inmovilizado y desarmado “podrían no haber seguido” el protocolo. El día del asesinato, Miller justificó a los agentes y describió a Pretti como un presunto asesino.

Este martes, los tres principales líderes demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a más de 150 demócratas del Congreso para respaldar una iniciativa de juicio político contra ella la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Chuck Schumer, líder demócrata en Senado, instó al senador John Thune, republicano de Dakota del Sur y líder de la mayoría, a separar la financiación de Seguridad Nacional de otros cinco proyectos de ley que financiarían otros departamentos, incluidos Defensa, Salud, Educación y Trabajo.

Los republicanos se han resistido hasta ahora a esa idea, diciendo que los demócratas deberían intentar llegar a un acuerdo con la Casa Blanca en lugar de obstaculizar los proyectos de ley de financiación. Está prevista una votación de prueba sobre el paquete de financiación para el jueves.

Schumer expuso las demandas de los demócratas para nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración. En términos generales, quieren que se ponga fin a las patrullas de inmigración itinerantes. También quieren que los agentes observen los estándares convencionales de aplicación de la ley sobre el uso de la fuerza y que los agentes federales dejen de usar máscaras, con el requisito adicional de que siempre porten la identificación adecuada.

Si no se cumplen esas demandas, dijo, los demócratas no votarán a favor del paquete de gastos en el Senado que financiaría gran parte del gobierno después del viernes. Y el país entraría de nuevo en un cierre parcial del Gobierno.