ANMAT dio de baja a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, apuntados por la muerte de 111 personas por fentanilo contaminado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones otorgadas a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., al cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La decisión constituye el cierre administrativo del proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.

En los considerandos, la ANMAT recordó que la medida se apoya en una serie de antecedentes regulatorios, inspecciones e irregularidades críticas detectadas en ambas firmas, además de elementos incorporados en el expediente judicial federal FLP 17371/2025. También señaló que las empresas no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones ni recurrieron la disposición 3158/2025.

La disposición establece en su artículo 1° que se dan de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., “sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas” ya fijada en 2025. A la vez, en el artículo 2°, ordena reinscribir automáticamente a su vencimiento los certificados de ambas firmas, en cumplimiento de una manda judicial.

De esa manera, los certificados de los productos no fueron eliminados, sino preservados como activos vinculados a la causa penal en trámite. La ANMAT precisó además que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.

El texto oficial recuerda, además, que la inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.

La megacausa que complica a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo de García Furfaro

La megacausa que complica a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo de Ariel García Furfaro, la cual es considerada como la peor crisis sanitaria, es la del fentanilo contaminado que, hasta el momento, tiene 111 pacientes fallecidos. En medio de un caso que todavía está en desarrollo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones otorgadas.

Hay 14 empresarios, accionistas y técnicos procesados, entre los que se encuentra García Furfaro, dueño de los laboratorios en cuestión. . En febrero pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de la defensa y dejó firme la detención de José Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, imputado por la adulteración del lote de fentanilo que derivó en múltiples fallecimientos.

Maiorano se encuentra imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

El implicado está detenido desde el 25 de septiembre de 2025 tras la orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

A Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

El desarrollo del caso demostró que todos conocían la contaminación en las ampollas dentro de las empresas, que no hubo control por parte de las autoridades, tampoco seguimiento de las entidades públicas y que el fentanilo fue administrado en varios pacientes que fallecieron tiempo después.

Ahora, como los laboratorios no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones, la ANMAT dispuso cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial

La inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación.

Con información de NA.