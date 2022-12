A dos años de la sanción de la ley, cuatro socorristas siguen presas por ayudar a abortar

Una jueza cordobesa ordenó liberar a las cuatro mujeres que detenidas por brindar información sobre aborto en Villa María Córdoba. Se trata de tres integrantes de la agrupación Socorristas en Red que fueron acusadas de ejercicio ilegal de la medicina y de una médica que enfrenta cargos por encubrimiento. Desde la organización denunciaron que se generó un proceso judicial desmedido a dos años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esta tarde, la titular del Juzgado de Control de Villa María, María Soledad Dottori, ordenó la liberación de las cuatro mujeres que se encontraban con prisión preventiva por dar información sobre aborto, una práctica que se enmarca en la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada en diciembre de 2019. Dos de las mujeres habían sido detenidas el 21 de diciembre después de diversos allanamientos impulsados por la fiscal cordobesa Juliana Companys y otras dos fueron arrestadas el viernes 23 en el Aeropuerto de Ezeiza cuando regresaban al país desde Brasil. Ambas fueron notificadas de los hechos en su contra y decidieron volver a Argentina para ponerse a disposición de la Justicia, algo que fue informado por escrito por el abogado defensor. Sin embargo, fueron detenidas en el mismo aeropuerto y pasaron la Navidad en ese lugar a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Si bien la jueza dio la orden de liberación, aún esperan que se haga efectiva la medida tanto las mujeres que están en Córdoba como las que permanecen en la provincia de Buenos Aires. La decisión de Dottori se da después de que diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos, además del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación hicieran una presentación en los tribunales. El escrito firmado por la ministra Ayelén Mazzina indica que los hechos “no podrían calificarse como delictivos, por tratarse de acciones legales y socialmente valiosas vinculadas a la promoción de la salud reproductiva y al acompañamiento de abortos legales”. Además, plantearon que no hay razones para considerar la prisión preventiva porque las mujeres se mostraron dispuestas a colaborar con la investigación por lo que no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga.

La integrante de Socorristas en Red Ruth Zurbriggen calificó la situación como “desmedida”. “Las compañeras que estaban en Brasil, una por trabajo y la otra de vacaciones, volvieron especialmente y quedaron todo el fin de semana en el espacio que la PSA tiene en el aeropuerto. No hay riesgo de fuga. Es desmedido, no sabemos qué hay detrás de esta ofensiva judicial. Esto es parte de la estigmatización de este movimiento. ¿Qué se persigue con esto?. Puede ser algo de cobrarse la ley, cuando en realidad no estamos obligadas a ir a un centro de salud u otro”, dijo en diálogo con elDiarioAR.

Por otra parte, sostuvieron que el ejercicio ilegal de la medicina es un delito excarcelable por lo que tampoco debería dar lugar a la prisión preventiva o privación alguna de la libertad. Aún no se sabe con exactitud cuál es el hecho por el que se las acusa ya que la causa permanece en secreto de sumario. La investigación fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba a raíz de una denuncia anónima.

Al cierre de esta nota, las cuatro mujeres continuaban a la espera de hacer efectiva su libertad. “Conseguimos que se elimine la prisión preventiva que era completamente desmedida y arbitraria, pero generó daño y sorpresa por lo autoritario. No era acorde a los marcos en los que se dicta”, agregó Zurbriggen.

CDB/SH