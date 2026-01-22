eldiario.es
Agenda

Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires: del jueves 22 al jueves 29 de enero

  • La provincia de Buenos Aires despide enero con celebraciones que combinan identidad local, producción, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

Playas de Villa Gesell.
Playas de Villa Gesell. Turismo PBA

0

El primer mes del año se despide con festividades culturales, productivas, gastronómicas y aniversarios en varios municipios; en otros, ya se palpita el carnaval. Mar Chiquita realizará la 13° Fiesta Regional de la Empanada en Santa Elena; Adolfo Alsina, la 23° Fiesta Provincial del Turismo Termal y la celebración de los 149 años de Carhué; Tornquist, la 34º Fiesta Provincial de la Golondrina; Salto, la Fiesta del Pueblo 2026 y Veinticinco de Mayo, el Carnaval 2026.

En Villa Gesell y Miramar continúan los Paradores Recreo del Gobierno de la Provincia, con propuestas recreativas y servicios gratuitos para toda la familia.

Villa Gesell

Parador Recreo 2026

  • Fecha, hora y lugar: hasta el sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en  calle 113 y playa.
  • Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. 
  • Entrada gratuita.
  • Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
  • Más información: @turismopba @recreopba  buenosaires.tur.ar

General Alvarado (Miramar)

Parador Recreo 2026

  • Fecha, hora y lugar: hasta el sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.
  • Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. 
  • Entrada gratuita.
  • Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
  • Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

Fiestas populares

Lincoln (Bayauca y Pasteur)

Carnaval en las localidades de Lincoln - Bayauca y Pasteur

  • Fecha, hora y lugar: viernes 23 y sábado 24, por la noche, en las localidades de Bayauca y Pasteur. 
  • Descripción: viernes, en Bayauca, presentación de atracciones mecánicas, Comparsa Emperadores, Batucada Batuque, Taller de Percusión Municipal. Cierre musical con Está Pegao. En Pasteur, Comparsa Cau Cau Mixto, Batucada Scalo, Tabai. Cierre con Duo Cristal y Juan El único; sábado, en Bayauca, presentación de comparsas La Fusión, Unidos Do Samba, La Troupe De Los Autos Locos, Taller Municipal de Percusión y cierre con Karu Cuarteto. En Pasteur, Batucada Tabai, Fama, La Banda, comparsa Chimichurri. Cierre a cargo de Ruly Pérez y Acuña.
  • Entrada gratuita.
  • Organizan las Delegaciones Municipales y la Municipalidad de Lincoln.
  • Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/ 

Mar Chiquita (Santa Elena)

13° Fiesta Regional de la Empanada Costera

  • Fecha, hora y lugar: viernes 23 al domingo 25, desde las 18:00, en la plaza principal.
  • Descripción: concurso a la mejor empanada, puestos gastronómicos, paseo de emprendimientos y actuación de artistas y bandas locales. Presentaciones de Nico Mattioli, Rocío Quiroz, El Traidor y Los Pibes.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Asociación de Fomento de Santa Elena, la Municipalidad de Mar Chiquita con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
  • Más información: www.instagram.com/municipalidad.marchiquita  www.facebook.com/municipalidad.marchiquita

Adolfo Alsina (Carhué)

23° Fiesta Provincial del Turismo Termal - 149º Aniversario de Carhué

  • Fecha, hora y lugar: viernes 23 al domingo 25, en distintos horarios y lugares de Carhué.
  • Descripción: viernes, de 21:00 a 00:00, Noche de las Termas, con 50% de descuento en el ingreso al Complejo Termal Mar de Epecuén; a las 21:00, en la cortada de la plaza, bandas en vivo, bailódromo y la Kuky Band. Sábado, celebración del aniversario de Carhué y Fiesta del Turismo Termal: puestos gastronómicos de las instituciones, emprendimientos, artesanías y espectáculos musicales con Gadu, Lo Luiggi y cierre a cargo de Estelares. Domingo, Tardecita de Música en la playa Eco Sustentable con la actuación de Pau Herrera a las 20:00; a las 21:00, en la cortada de la plaza, bailódromo y la presentación de Rubén y sus teclados.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Adolfo Alsina con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones.
  • Más información: www.instagram.com/municipalidadadolfoalsina/ - www.facebook.com/municipalidadadolfoalsina - www.instagram.com/carhue_ar/ - www.facebook.com/lagoepecuen.carhue

Pergamino (Urquiza)

12º Festival de Tierra Fértil

Salto

Fiesta del Pueblo 2026

  • Fecha, hora y lugar: sábado 24, a las 19:00, en Plaza San Martín; domingo 25, a las 08:00, en el Balneario Municipal y otros espacios físicos de Salto.
  • Descripción: sábado, desfile de Centros Tradicionalistas. Domingo, por la mañana, Carrera Atlética Luis Lagoa; a las 10:30, en la plaza San Martín, acto protocolar; a las 11:00, en la parroquia local, Misa en honor a San Pablo, santo patrono de Salto; desde las 18:00, en el Parque Tobin, festejo popular con espectáculos musicales, feria gastronómica y de emprendimientos.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Salto.
  • Más información: www.instagram.com/municipalidadsalto/ - www.facebook.com/MunicipalidaddeSalto

Tornquist (Villa Ventana)

34º Fiesta Provincial de la Golondrina

Veinticinco de Mayo

Carnaval en 25 de Mayo 2026

Laprida (El Paraíso)

15º Laprida Rock

Necochea

65º Festival Nacional Infantil

  • Fecha, hora y lugar: jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, en el parque Miguel Lillo.
  • Descripción: teatro, música, juegos y talleres para las infancias; espectáculos musicales y obras de teatro, en el escenario principal; zona de juegos deportivos, didácticos e inflables.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Necochea.
  • Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur

Eventos gastronómicos

Coronel Dorrego

Patios Gastronómicos

  • Fecha, hora y lugar: sábados, desde las 20:00, en el Anfiteatro del Vivero Municipal.
  • Descripción: espectáculos de artistas locales a la gorra y propuestas gastronómicas.
  • Entrada gratuita.
  • Organizan las áreas de Turismo y Producción de la Municipalidad de Coronel Dorrego.
  • Más información: www.instagram.com/p/DTay58bEXVY/ - www.facebook.com/municipiodorrego

Eventos culturales

Mercedes

Paseo de La Trocha

  • Fecha, hora y lugar: viernes 23 al domingo 25, de 18:00 a 00:00, en la peatonal de la avenida 42 y 29.
  • Descripción: música en vivo, feria de artesanías y puestos gastronómicos.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Mercedes.
  • Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/ - www.facebook.com/dirturmercedes

Moreno

Tardecitas de Peñas Norteñas

  • Fecha, hora y lugar: jueves 22, a las 18:00, en el Patio Cultural de Moreno, Dr. Vera 247.
  • Descripción: bailes tradicionales, actividades culturales y un espacio de encuentro para celebrar las raíces originarias. La actividad continúa durante los jueves de febrero.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Moreno.
  • Más información: www.instagram.com/culturamoreno/ - www.facebook.com/educacionculturamoreno

Coronel Dorrego

Verano 2026

  • Fecha, hora y lugar: durante el mes de enero, en distintos horarios y espacios de la ciudad.
  • Descripción: lunes y miércoles de enero, a las 19:00, en la rambla de la costanera, actividades de playa: torneo de beach voley, de penales y de tejo; martes y jueves, a las 08:00, yoga, en avenida 18 y Buenos Aires; jueves, a las 20:00, actividades culturales y recreativas, en el Paseo de Artesanos; sábados, a las 20:30, música en vivo con la presentación de Alan Bay Sunset Trío, en el Anfiteatro David Mathov del Balneario Marisol.
  • Actividades gratuitas.
  • Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.
  • Más información: www.instagram.com/turismodorrego/ -  www.instagram.com/municipiodorrego/ - www.facebook.com/municipiodorrego

Escobar (Matheu)

Peatonal de Verano 2026

  • Fecha, hora y lugar: sábado 24, de 18:00 a 23:00, en la localidad de Matheu, Mitre y Canesi. 
  • Descripción: artistas en vivo, puestos gastronómicos y emprendimientos.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Escobar.
  • Más información: www.escobar.gob.ar/cultura/#eventos

Junín

7º Actitud Rock & Bike

Ramallo

Fiesta Rock del País en Ramallo

  • Fecha, hora y lugar: sábado 24, desde las 16:00, en el Parador Municipal de Ramallo. 
  • Descripción: jornada de rock junto al río. Espectáculos musicales: Autos Robados, Intoxicados (Felipe Barrozo), Mancha de Rolando, Pier y Jóvenes Pordioseros.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Ramallo.
  • Más información: www.instagram.com/ramalloturismo/ - www.facebook.com/ramalloturismo

Saavedra (Pigüé)

Peatonales de Verano 2026

La Plata

17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna

  • Fecha, hora y lugar: jueves 29, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, avenida 19 y calle 51.
  • Descripción: cuarto encuentro para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. En esta ocasión, Maratón de Cuentos, con la coordinación de Elsa Leibovich.
  • Entrada a la gorra.
  • No se suspende por lluvia. Se sugiere estar 20 minutos antes.
  • Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.
  • Más información: www.instagram.com/centroculturalymislasmalvinas/ 

Luján (Pueblo Turístico Carlos Keen)

Bici Cine

  • Fecha,hora y lugar: todos los viernes de enero, a las 20:00, en el Galpón Ferroviario.
  • Descripción: proyección al aire libre, feria de instituciones, emprendimientos locales y propuestas gastronómicas.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Luján. Carlos Keen forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
  • Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

Chascomús

Festival SOIJAr 2026

Eventos deportivos

Villa Gesell

18º Gesell Corre de Noche

  • Fecha, horea y lugar: sábado 24, a las 21:00, en el Club de Playa Eliseo.
  • Descripción: circuitos de tres distancias: 6 kilómetros, competitivos; 3, participativos y 1, kids. Kit del corredor: remera técnica, dorsal, chip (6K), hidratación y medalla finisher. Puestos de hidratación en circuito y llegada. Recomendado: linterna frontal y calzado para arena.
  • Inscripción arancelada.
  • Organiza Villa Gesell Corre con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.
  • Más información: www.gesellcorredenoche.com/ - www.gesell.tur.ar/eventos www.instagram.com/gesellcorredenoche/ - www.facebook.com/gesell.corredenoche.7

Necochea

7° Actitud Solidaria

  • Fecha, hora y lugar: sábado 24, a las 19:00, en el Parque Miguel Lillo.
  • Descripción: circuito de tres distancias: 10 kilómetros, prueba principal; 5, competitivos y 1 caminata participativa, destinada a personas de todas las edades. Competencia a beneficio de los hospitales municipales Dr. Emilio Ferreyra y José Irurzun de Quequén.
  • Actividad arancelada.
  • Organiza Actitud Solidaria con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.
  • Más información: https://actitudsolidaria.com.ar/

San Andrés de Giles

12° Triatlón Ciudades de San Andrés de Giles

  • Fecha, hora y lugar: sábado 24, largando a las 18:00, desde el Natatorio de Parque Municipal.
  • Descripción: competencia en modalidad postas mixtas con equipos de 3 participantes (cada uno realiza una disciplina): 500 metros de natación, 20 kilómetros de MTB por tierra y 5 kilómetros de pedestrismo.
  • Inscripción $30.000 por equipo. Cupos limitados.
  • Formulario de inscripción: https://goo.su/DVRUSoV 
  • Organiza la Cooperadora del Natatorio y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Andrés de Giles.
  • Más información: www.instagram.com/sagdeportes/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064447519533

Laprida

28º Triatlón del Paraíso

  • Fecha, hora y lugar: domingo 25, a las 09:30, en el balneario El Paraíso.
  • Descripción: distancias individuales y dúos: 500 metros, natación; 20 kilómetros, ciclismo MTB y 5, pedestrismo. Entre los participantes del equipo deben completar las tres disciplinas. Distancia tríos: 500 metros, natación; 30 kilómetros,ciclismo MTB y 5, pedestrismo.
  • Actividad arancelada.
  • Contacto: (2284) 53532/699501.
  • Organiza la Municipalidad de Laprida con el Club Atlético Jorge Newbery.
  • Más informacion: www.instagram.com/p/DTSxDA-GFhR/ - www.facebook.com/GobiernoMunicipalLaprida

Lobos (Empalme)

33º Desafío Uniendo Pueblos

  • Fecha, hora y lugar: domingo 25, largada a las 07:30, desde el Club Rivadavia.
  • Descripción: recorrido que une pueblos y corredores con tres opciones de competencia.
  • Actividad arancelada: 30 kilómetros, $55.000; Posta 2×15 kilómetros, $40.000 cada uno y 10 kilómetros, $40.000. Remera opcional.
  • Organiza el Club Rivadavia, la Asociación de Atletismo Lobense con el acompañamiento de la Municipalidad de Lobos.
  • Más información: https://uniendopueblos30k.com/ - www.instagram.com/uniendopueblos30k/ - www.instagram.com/deporteslobos/

Guaminí (Cochicó)

16° Cruce a Nado - Homenaje a Pablo Sainato

  • Fecha, hora y lugar: domingo 25, a las 10:30, desde el Balneario Cochicó.
  • Descripción: competencia de aguas abiertas con distancias de 1.000 metros, competitiva y recreativa y 3.000 metros, competitiva.
  • Actividad arancelada.
  • Inscripciones bahiacorre.com.ar.
  • Contacto (2923) 435811. El día del certamen no se realizan inscripciones.
  • Organiza la Municipalidad de Guaminí junto con Bahía Corre.
  • Más información: www.instagram.com/p/DS2JuxgjoVU/?img_index=3 - www.facebook.com/turismo.guamini

Visitas guiadas

Avellaneda

Visita Guiada a la Isla Maciel

  • Fecha, hora y lugar: sábado 24, a las 11:00, con punto de encuentro en el puente transbordador Nicolás Avellaneda, av. Pedro de Mendoza y av. Almirante Brown, La Boca.
  • Descripción: recorrido, a pie o en bote, que cruza el riachuelo a través del puente peatonal Nicolás Avellaneda hacia la Isla Maciel, donde se visitan murales, casas históricas y espacios públicos que forman parte de la vida del barrio. El circuito finaliza en el Museo Carpintero de Ribera, para conocer las expresiones artísticas de estos bordes urbanos. Duración: 2 horas.
  • Actividad gratuita con cupos limitados.
  • Inscripción: linktr.ee/avellanedatur
