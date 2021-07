Ensayo con la "vacuna vegetal": "Vamos a pedir prioridad como con Pfizer, después veremos si la usan"

La Argentina es la sede más grande -en cuanto a cantidad de voluntarios que aportará- del ensayo que investiga en fase III la vacuna VaCLP, que depende de una planta para el proceso en el que las proteínas devienen partículas similares al coronavirus y que, por considerarla "más natural", entusiasma especialmente a vegetarianos, veganos y personas que prefieren no medicarse habitualmente.

Así lo detalló Gonzalo Pérez Marc, médico pediatra que lidera la investigación en el Hospital Militar Central: allí ya se vacunaron 6.000 personas con una dosis y se espera que sean unas 10.000. En total, en el mundo unos 30.000 voluntarios participaran del ensayo, entre los otros cinco centros de Argentina, y los que están en Canadá, Estados Unidos y México.

"Voy a solicitar que la Argentina tenga prioridad y supongo que me van a decir que sí", dice el médico, en referencia a Medicago, de Canadá, y GlaxoSmithKline, del Reino Unido: son los dos laboratorios que se asociaron para el desarrollo de este producto. "Después habrá que ver si el país usa esa prioridad, ¿no?", advierte Pérez Marc.

El pediatra fue parte del ensayo que encabezó el médico infectólogo Fernando Polack para probar el desarrollo del laboratorio Pfizer durante 2020, también en el Hospital Militar. "La prioridad estaba acordada, pero bueno, no la usamos", describe. "Me enteré por los diarios de que finalmente no avanzaba ese contrato. Creo que no se hizo porque se apostó por otro camino que después no funcionó como se esperaba. La negociación quedó en el aire y remontarla era complicada. Pero bueno, la prioridad no se usó", remata.

