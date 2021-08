Nuevos protocolos en la escuela: cómo será la presencialidad completa a partir de septiembre

El Consejo Federal de Educación avanzó en la modificación de los protocolos sanitarios para adaptarlos a la nueva situación epidemiológica que permite intensificar la presencialidad. Las nuevas medidas que comenzarán a regir a partir del 1 de septiembre serán para todos los estudiantes primarios y secundarios del país.

Las razones para la modificación de los protocolos son múltiples. La mejora en los indicadores epidemiológicos, producto del proceso general de vacunación, es un factor importante. En las últimas 13 semanas se observaron mejoras: los contagios no bajaron tan notoriamente, pero sí las internaciones y los fallecimientos. También ayudó la pronta llegada de la primavera y las altas temperaturas en todo el país.

La propuesta

La autoridad educativa propone un plan de tres escenarios posibles, que establecen las condiciones mínimas sobre las que cada jurisdicción puede accionar aumentando medidas si lo considera necesario.

-Condición óptima: En el caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa manteniendo una distanciamiento físico de 1.5 m entre estudiantes, sin dejar de ventilar, asegurar el uso de mascarillas y la higiene de manos. Para mantener esta distancia es necesario aprovechar al máximo el mobiliario escolar en toda su extensión.

-Condición admisible: En el caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1.5 m para una presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0.90 m entre estudiantes en las aulas, manteniendo el requerimiento de 2 m en los espacios comunes y con el cuerpo docente. En este caso, aumenta el requisito de ventilación, no solamente manteniendo abiertas ventanas y puertas sino incrementando el tiempo de ventilación entre clases.

-Excepciones: Solo en el caso de que no sea posible mantener un distanciamiento físico de 0.90 m entre estudiantes, se podrá mantener una distancia menor; y las excepciones podrán aplicarse en contextos de bajo riesgo epidemiológico y con adecuada cobertura de vacunación en la población general. No obstante, estas excepciones deberán ser acompañadas de las siguientes medidas obligatorias: mantener e incrementar el resto de las medidas implementadas; la distancia entre estudiantes y docentes, así como entre docentes, se deberá mantener en 2 metros; el distanciamiento en zonas de uso común, incluyendo comedores, no podrá ser menos a los 2 metros y agregar estrategias preventivas adicionales.

Las estrategias preventivas deben incluir: la realización de testeos en la comunidad escolar, el uso de doble y triple barbijo, asegurar que la superficie mínima por estudiante en el aula sea de 1 m2, realizar el rastreo de contactos en el caso de aparición de síntomas, la utilización de medidores de CO2, el control de las condiciones sanitarias de la localidad, la obligación de informar los parámetros de los testeos semanalmente en la plataforma Cuidar Escuelas.

Las pruebas de Covid-19 se realizarían en muestras aleatorias de un 10% de la población escolar, con una frecuencia semanal. En el caso de detectar los antígenos correspondientes se procederá a suspender las clases presenciales en la cohorte que los haya presentado, aislando preventivamente a estudiantes y docentes que hayan estado en contacto estrecho.

