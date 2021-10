Vizzotti anunció terceras dosis y vacunación para extranjeros

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este martes que Argentina tiene “un alto nivel de inmunización por haber avanzado fuerte en la campaña de vacunación”, y adelantó que se comenzará a avanzar con las terceras dosis con mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas, con un esquema que se analizará en la reunión del Consejo Federal de Salud.

“La evidencia muestra que se puede avanzar en las personas inmunocomprometidas, que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación. Se va a trabajar en la planificación y distribución con cada una de las provincias”, dijo Vizzotti.

Al anunciar nuevas aperturas sanitarias e informar sobre los avances de la inoculación contra el coronavirus durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada junto a titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens, la ministra indicó también que el contrato con la empresa Pfazer “se está cumpliendo en tiempo y forma” y antició que la Argentina vacunará contra el coronavirus a los extranjeros que vengan a hacer turismo.

“Atentos que tenemos stock suficiente para vacunar a todos los argentinos, vamos a avanzar con la oferta a los turistas menores de 18 años, que son quienes van a poder ingresar sin tener vacunación por turismo, y a los que ingresen por alguna excepción”, explicó.

Carla Vizzotti también se refirió a la posibilidad de viajar con la Sputnik V: “No es que no los dejan entrar, muchísimos países están autorizando el ingreso por razones turísticas a personas que tengan vacunas precalificadas por la OMS. No es que no se les permite entrar si es por razones laborales, salud o estudios. Se hace un trámite y se ingresa. Decir que no se puede salir de la Argentina con la Sputnik es incorrecto”.

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes dijo que “la internacionalización de los aeropuertos en Argentina es un hecho porque cada vez son más las aerolíneas que llegan" al país.

AB