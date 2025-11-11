Caso Maradona: Makintach denunció a Savarino por “falso testimonio agravado” y declaran Dalma y Gianinna

La jueza Julieta Makintach denunció este lunes a su par el juez Maximiliano Savarino “por falso testimonio” tras haber declarado en el enjuiciamiento que se le sigue a ella por estar acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La medida la tomó la defensa de Makintach, luego de que Savarino señalara que no había observado que había personas filmando dentro de la sala durante la primera audiencia, cuando supuestamente le habián avisado de esas presencias.

“No observé el primer día de la audiencia, cuando empezó el juicio oral, a las personas que después de la investigación aparecen filmando a escondidas, de donde estoy yo, en el lado izquierdo, al fondo de la sala, en la última o en la penúltima hilera. No los vi, porque si lo hubiese visto, les hubiese llamado la atención, e impedido hacerlo (…) ”, afirmó el magistrado.

Y añadió: “No sabía que existía una filmación oculta cuya responsabilidad atañe de manera exclusiva a la doctora Julieta Makintach, Jueza del Tribunal en lo Criminal número 2 de San Isidro”. Además, según Savarino, la magistrada acusada “miente, engaña y armó un documental sin autorización del tribunal. Yo quiero dejar bien en claro que lo que pasó en el juicio por Maradona no pasó nunca en la historia del Poder Judicial de la Argentina. Fue responsabilidad de la jueza Makintach. Es una mala persona, miente, engaña”, remarcó el juez.

Estos dichos fueron tomados por Makintach y se impulsó una denuncia por falso testimonio, luego de que se ratificara la presencia de una cámara dentro del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro.

“El día 11 de marzo de 2025, en la causa 5628 del TOC Nro. 3 de San Isidro donde se debatía la muerte del señor Diego Armando Maradona, jornada de primer audiencia del debate, donde se pudo advertir la existencia de una cámara de filmación, la cual era de un importante tamaño, y a la vista de todos, al punto que el día 19 de agosto de 2025, la señora Laura Soledad Minici, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, ratificó la existencia de una cámara.

“En la primer jornada hubo una situación que Barrionuevo inicialmente me dice que había gente que no estaban presentados como periodistas, que tenían algún vínculo con Makintach y que querían estar como público. No se habían acreditado con Ezequiel Klass (subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense). No sabíamos bien cuál era el vínculo que tenían con Makintach. Le dijeron a Daniela Barrionuevo quevenían de parte de ella. La primera jornada fue caótica, eran muchas partes”, precisó Minici.

Y agregó: “Yo le transmití esto a los doctores Savarino y Verónica Di Tomasso, que estaban esas personas que decían que venían de parte de Makintach, les pregunté si los dejábamos con el público y me dijeron que si, que después lo veían entre ellos. Cuando luego surge el tema de la grabación, una de esas personas estaban grabando con una cámara, me lo hace saber Barrionuevo. Ahí le hago saber nuevamente a los doctores Savarino y Di Tommaso y medijeron luego lo vamos hablar con Ezequiel Klass”.

Asimismo, detalló que dentro de la sala “sólo estaban algunos periodistas gráficos en esa primera jornada, en la sala, porque no podía haber cámaras”.

“Sólo se autorizó un minuto por reloj a que saquen fotos en la primera jornada. Se estaba transmitiendo en vivo por el canal de la Corte. Creo que Barrionuevo me transmitió que estaban grabando en algún cuarto intermedio y ahí yo se lo transmití a los jueces, no recuerdo bien cuando, fue muy extensa la primer jornada”, precisó.

Y cerró: “No recuerdo haber visto a esa persona grabando, yo lo transmití a mis superiores y me desentendí de eso (…) La respuesta de mis jueces fue que iban a hablar con Klass, yo ese día no volví a hablar del tema con ellos y luego no volví a hablar porque ya no se repitió la situación de que estén grabando”.

Declaran Makintach, Dalma, Gianinna y una amiga de la jueza

El jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, por el escándalo en el documental grabado durante el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, continúa hoy con importantes declaraciones como las de Dalma, Gianinna y una amiga de la acusada, mientras que, además, la magistrada solicitó volver a declarar.

Este martes a partir de las 9.00 se dará inicio a una nueva audiencia en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata, donde en pocos días se sabrá si Makintach continúa con el legado familiar o si la destituyen.

Se espera que este martes sea una de las jornadas relevantes en el jury, debido a que dos de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, junto con la amiga de la infancia que la incentivó a realizar el documental prestarán testimonial. A su vez, Makintach solicitó volver a declarar.

En las últimas horas la acusada se denunció por falso testimonio agravado a su par el juez Maximiliano Savarino luego de su exposición frente al jurado.

Darío Saldaño, abogado de la magistrada, le informó a la agencia Noticias Argentinas que la medida fue tomada luego de que Savarino señalara en su declaración que no había observado que había personas filmando dentro de la sala durante la primera audiencia, cuando supuestamente fueron avisados de esas presencias.

Con información de NA.

IG